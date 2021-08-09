البشريات تتوالى .. الاتحاد يتوصل لاتفاق على تجديد عقد عبد الحميد

ضربة جديدة لإدارة الاتحاد اليوم

يبدو أنه اليوم السعيد لجماهير الاتحاد، إذ بعد غلق ملف ديون القادسية والاتفاق والفيصلي وتفادي خصم النقاط ، نجحت الإدارة في التوصل لاتفاق مع سعود عبد الحميد على تجديد عقده.

مسلسل تجديد عقد الظهير الأيمن الشاب بدأ منذ عدة أشهر ولم ينته حتى الآن، إذ عقد الطرفان عدة جلسات للحديث عن العقد الجديد لكن لم يصلا لاتفاق أبدًا بسبب الخلافات على التفاصيل المالية.

مصادر جول الخاصة كانت قد أكدت أن عرض الاتحاد تضمن عقدًا يمتد لـ4 سنوات براتب سنوي قدره 5 ملايين ريال، فيما قدم النصر عرضًا يتضمن عقدًا لمدة 5 سنوات براتب سنوي قدره 7.5 ملايين ريال سعودي.

صحيفة المدينة السعودية أوضحت بعد ظهر اليوم الإثنين أن الاتحاد نجحت في حسم كافة التفاصيل والتوصل لاتفاق كامل مع سعود عبد الحميد على تجديد عقده، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى توقيع العقود والإعلان رسميًا عن الأمر.

المدافع صاحب الـ22 عامًا لفت الأنظار بقوة الموسم الماضي بأدائه مع العميد في الدوري السعودي والمنتخب الأولمبي السعودي، مما جعله ينال دعوة المدرب هيرفي رينارد للعب مع المنتخب السعودي الأول.

عقد اللاعب مع الاتحاد ينتهي في يناير 2022، وقد دخل الفترة الحرة في تعاقده بدءًا من أول أغسطس الجاري.