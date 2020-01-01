البريميرليج يستقر على موعد مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي

محاولات لتجنب أي تعقيدات ممكنة على جدول البطولة

تجري اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، محادثات مكثفة خلال الفترة الحالية، لتحديد موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالجولة 28 من البطولة.

المباراة كان من المقرر إقامتها الأحد الماضي على ملعب الاتحاد، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة سيتي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين ضد أستون فيلا.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت أن الاتجاه الحالي باللجنة المنظمة للبريميرليج، هو إقامة المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

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ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الـ24 ساعة القادمة، لحسم الموقف تماماً، لتجنب أي تعقيد في جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة من الموسم.

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وستكون هذه الزيارة الأولى لميكيل أرتيتا لملعب الاتحاد، بعد رحيله عن منصب المساعد للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في سيتي، ليصبح الرجل الأول في أرسنال ناديه السابق كلاعب.

يذكر أن أرسنال يخوض الجولة المقبلة من الدوري ضد وست هام يوم السبت، بينما يلعب مانشستر سيتي الأحد في ديربي جديد أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد.