البريميرليج تكشف لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في أكتوبر

أُعلن مساء الجمعة عن لائحة المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز على صعيد اللاعبين والمدربين في شهر أكتوبر الفائت.

وشهدت القائمة سيطرة من فريق ليستر سيتي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق، بالإضافة لمرشحين عن تشيلسي.

وضمن قائمة اللاعبين الثنائي جيمي فاردي ويوري تييليمانس من ليستر، وويليان، جناح تشيلسي، وجاك جريليش، قائد أستون فيلا، ومتوسط ميدان مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، وحارس شيفيلد دين هينديرسون.

