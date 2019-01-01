البريميرليج| هازارد ينقذ تشيلسي من الهزيمة أمام وولفرهامبتون

تشيلسي يسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام وولفرهامبتون ويتراجع للمركز السادس

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ستامفورد بريدج في إطار مباريات الأسبوع رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف المباراة الأول جاء عن طريق اللاعب راؤول خيمنيز في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر اللقاء.

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حاولت كتيبة المدرب ماوريسيو ساري معادلة النتيجة في باقي دقائق المباراة، ولكن دفاع الضيوف وحارس مرماه كان بالمرصاد.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز النجم البلجيكي إيدين هازارد هدف التعادل للبلوز ليمنحهم نقطة التعادل

بهذه النتيجة تراجع فريق تشيلسي للمركز السادس بعد أن ارتفع رصيده عند 57 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق وولفرهامبتون عند 44 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وابتعد تشيلسي بعد هذه الخسارة عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق نقطة وحيدة، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال، مع تبقي مباراة مؤجلة للبلوز.