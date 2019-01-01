رابطة البريميرليج ترفض طلب مانشستر سيتي بخصوص الميداليات

جوارديولا سبق وأبدى امتعاضه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضت طلب البطل مانشستر سيتي بالحصول على ميداليات تتويج إضافية.

وبسط مانشستر سيتي هيمنته على البطولات المحلية الموسم المنصرم بالتتويج بلقب الدوري والكأس، وكأس كاراباو، والدرع الخيرية.

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وقالت "ديلي ميل" إن رابطة الدوري رفضت طلباً من مانشستر سيتي بالتحصل على عدد إضافي من الميداليات عن فوزه بلقب الدوري.

وذكرت التقرير أن سيتي تحصل على 40 ميدالية فقط، مما تسبب في عدم حصول عدد من اللاعبين الشباب وأعضاء من الجهاز الفني على ميدالية.

وأبدى بيب جوارديولا، مدرب سيتي، امتعاضه في وقت سابق من الأمر، وقال إنه مستعد للتضحية بميداليته إذا لزم الأمر لتكريم بقية الفريق.

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وتنص القواعد أن العدد الأدنى من المباريات التي يخوضها اللاعب للحصول على ميدالية هو خمسة، بحسب لوائح الاتحاد الإنجليزي.

واستهل سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بانتصار كاسح على وست هام بخماسية، ثم التعادل مع توتنهام بهدفين لكل جانب.