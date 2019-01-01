توتنهام يواصل التخبط ويسقط بثلاثية من برايتون

الهزائم تتوالى على سبيرز في بداية كارثية للموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

استمراراً لمسلسل سقوط توتنهام هذا الموسم، تلقى الفريق اللندني هزيمة صادمة من برايتون بثلاثية نظيفة، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام خاض المباراة طامحاً في التعافي من الخسارة الساحقة من بايرن ميونيخ 7/2 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

الدقائق الأولى من اللقاء لم توحي بأي شيء إيجابي لسبيرز، بل جاءت الأمور أسوأ من المتوقع للفريق ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو.

نيل موباي لاعب برايتون نجح في تسجيل الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة الثالثة، بعد سقوط الكرة من الحارس هوجو لوريس.

الصدمة لم تقف عند هذا الحد، بل خرج الحارس الفرنسي محمولاً على نقالة مغادراً ملعب المباراة، وسط شكوك حول إصابة طويلة.

برايتون استمر في استغلال حالة الارتباك لدى الضيوف، ليحرز آرون كونولي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

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بوتشيتينو قرر إخراج تانجي ندومبيلي والدفع بهاري وينكس مع بداية الشوط الثاني، محاولاً تنشيط خط وسطه للعودة.

ولم يأتي التبديل بأي نتيجة إيجابية لتوتنهام، بل أحرز آرون كونولي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

النتيجة تعني توقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس بـ11 نقطة، بينما يأتي برايتون بالمركز الثاني عشر بـ9 نقاط.