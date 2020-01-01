ليس البريميرليج والليجا .. ما الدوري الأكثر مشاهدة في 2020؟

دوري خارج التوقعات

كشفت تقارير عن أن الدوري الأمريكي لكرة القدم هو من يتصدر لائحة الأكثر مشاهدة في 2020 بحسب توقعات وسائل الإعلام الرياضية.

وتنطلق النسخة الخامسة والعشرين من المسابقة الأسبوع المقبل بمشاركة الأندية المشهورة مثل جالاكسي وتورونتو، وانضمام إنتر ميامي، فريق ديفيد بيكهام.

وأوضحت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أن المسابقة هذا الموسم ستبث في 190 دولة على مستوى العالم، مما يجعلها الأكثر توزيعاً ما بين كل الدوريات.

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صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت أن بعد هذا التوسع الكبير في البث فيما يخص البطولة الأمريكية، ستصبح هي الأعلى مشاهدة على مستوى كرة القدم.

وأمضت رابطة الدوري الأمريكي عقوداً حتى 2022 مع شركات تضمن توزيع حقوق بث مبارياتها ليس فقط في الأمريكتين، بل حتى في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويضم الدوري الأمريكي عدداً من النجوم المميزين مثل كارلوس فيلا، مهاجم جالاكسي، والذي انضم له مؤخراً أيضاً مواطنه شيشاريتو هيرنانديز.