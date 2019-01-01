البريك يعود لتدريبات الهلال.. والكشف عن تطورات إصابة عطيف

الهلال يسعى لتجهيز الثنائي البريك وعطيف في أقرب وقت

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أخر تطورات البرنامج التأهيلي لمحمد البريك ظهير أيمن الهلال السعودي وموعد عودته للمشاركة.

وكان البريك قد تعرض لإصابة في الركبة بالرباط الجانبي، أول الشهر الماضي، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل العودة للمشاركة مع فريقه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب بدأ التعافي بشكل تدريجي خلال الوقت الحالي، ويسعى للتواجد في أقرب وقت مع الفريق في المباريات.

وأعطى طبيب الهلال الضوء الأخضر للبريك بالتواجد في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

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ويتعالج أيضًا عبدالله عطيف من إصابته في الركبة أيضًا ولكن لم يتم تحديد موعد عودته للتدريبات خلال الفترة الحالية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.