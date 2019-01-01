البريك وبنعطية وجلال في التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
شهد التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري أبطال آسيا، تواجد 3 لاعبين عرب، بعد تألقهم مع فرقهم خلال البطولة القارية.
تشكيل الأسبوع بدوري أبطال آسيا جاء كالآتي:
حراسة المرمى: جلال حسن.
الدفاع: محمد البريك، المهدي بن عطية، توموكاي ماكينو، شونكي هيجاشي.
خط الوسط: دياكي هاشيواكي، يوسوكي كاشيواجي، أوسكار سانتوس، هوانج سون مين.
الهجوم: لي دونج جوك، كيسينها.
جلال حسن @alzawraasc— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 8, 2019
المهدي بنعطية @DuhailSC
محمد البريك @Alhilal_FC
إليكم فريق الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا 🔝 pic.twitter.com/dRAZ3OLZss
التشكيل ضم 3 لاعبين عرب، وهم جلال حسن حارس مرمى الزوراء العراقي، ومحمد البريك الظهير الأيمن للهلال السعودي، والمهدي بنعطية مدافع الدحيل القطري.