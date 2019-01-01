البريك وبنعطية وجلال في التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا

بعد تألقهم مع فرقهم، ثلاثة لاعبين عرب بتشكيل الأسبوع

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهد التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري أبطال آسيا، تواجد 3 لاعبين عرب، بعد تألقهم مع فرقهم خلال البطولة القارية.

تشكيل الأسبوع بدوري أبطال آسيا جاء كالآتي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

الدفاع: محمد البريك، المهدي بن عطية، توموكاي ماكينو، شونكي هيجاشي.

خط الوسط: دياكي هاشيواكي، يوسوكي كاشيواجي، أوسكار سانتوس، هوانج سون مين.

الهجوم: لي دونج جوك، كيسينها.

التشكيل ضم 3 لاعبين عرب، وهم جلال حسن حارس مرمى الزوراء العراقي، ومحمد البريك الظهير الأيمن للهلال السعودي، والمهدي بنعطية مدافع الدحيل القطري.