البرنامج الزمني لمصابي الهلال - العابد يعود الأسبوع المقبل
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الهلال السعودي البرنامج الزمني لعودة الرباعي المصاب نواف العابد وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وعمر عبد الرحمن "عموري"، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق من جديد.
الزعيم يستعد لمواجهة الوحدة بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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وأوضح الهلال أنا العابد يؤدي حاليًا برنامج بالجري حول الملعب، ومن المقرر أن يلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل.
العابد يعاني من التهاب في عضلات أسفل البطن، كان قد أجرى لها عملية جراحية.
أما عطيف، والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، فيخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي بمقر النادي.
وحدد الجهاز الطبي للفريق مدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى ينتهي من البرنامج ويعود للمشاركة في التدريبات والمباريات.
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فيما يعود سلمان الفرج بعد أسبوعين من الآن، حيث يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي، بعدما أجرى جراحة لتحرير أوتار مفصل الحوض.
بينما يتم تحديد موقف عموري من خلال كشف طبي يخضع له في 18 من مارس الجاري، للاطمئنان على سير برنامجه.
عموري كان قد أجرى عملية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الجاري.
🗓 تعرّف على البرنامج الزمني لمصابي #الهلال #انفوجرافيك_الهلال— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٦ مارس ٢٠١٩
يعودون أقوى -بإذن الله- 💙🙏 pic.twitter.com/JOqCtTrML9
يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.
هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩
بل وكان متوقعًا 🤦♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟
كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb