البرنامج الزمني لمصابي الهلال - العابد يعود الأسبوع المقبل

متى يعود سلمان الفرج وعطيف وعموري؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي البرنامج الزمني لعودة الرباعي المصاب نواف العابد وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وعمر عبد الرحمن "عموري"، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق من جديد.

الزعيم يستعد لمواجهة الوحدة بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأوضح الهلال أنا العابد يؤدي حاليًا برنامج بالجري حول الملعب، ومن المقرر أن يلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأسبوع المقبل.

العابد يعاني من التهاب في عضلات أسفل البطن، كان قد أجرى لها عملية جراحية.

أما عطيف، والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، فيخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي بمقر النادي.

وحدد الجهاز الطبي للفريق مدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى ينتهي من البرنامج ويعود للمشاركة في التدريبات والمباريات.

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فيما يعود سلمان الفرج بعد أسبوعين من الآن، حيث يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي، بعدما أجرى جراحة لتحرير أوتار مفصل الحوض.

بينما يتم تحديد موقف عموري من خلال كشف طبي يخضع له في 18 من مارس الجاري، للاطمئنان على سير برنامجه.

عموري كان قد أجرى عملية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الجاري.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.