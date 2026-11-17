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في وقت الأزمات، ما أسهل الذهاب للوم أحدهم على كل شيء، بدلًا من البحث عن السبب الحقيقي وراء المشكلة، ويبدو أن هذا ما نعيشه حاليًا مع البرتغال وكريستيانو رونالدو، بعد مباراة الفريق أمام نظيره الويلزي، في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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المباراة تأتي بعد الخسارة الساحقة التي تلقاها المنتخب البرتغالي بنتيجة 4/1 أمام الدنمارك في الجولة الخامسة من المسابقة يوم السبت الماضي، وسط تساؤلات يجب أن تثار مرة أخرى بغض النظر عن أي رغبة في التشفي أو الهجوم على جورج جيسوس الذي كان يؤمن أن رحيل رونالدو هو الخيار الأنسب للفريق نحو "مستقبل أفضل".

البرتغال انتصرت بنتيجة 3/2 بثلاثية سجلها برونو فيرنانديش وبيدرو نيتو وكارلوس فوربس في الدقائق 11 و43 و70، بينما أحرز ثنائية ويلز ديفيد بروكس وسوربا توماس، في ليلة تثير الكثير من الشكوك حول الفريق الفائز.

البرتغال تصدرت بذلك المجموعة الرابعة من المستوى الأول بـ15 نقطة، بعدها الدنمارك 10 نقاط ثم النرويج 7 وويلز 3 في المركز الأخير.

بعد ما شاهدناه اليوم من تخبط "لا يمكن تبريره بالتدوير" يجب علينا أن نطرح هذا السؤال :هل كانت المشكلة فعلًا في رونالدو؟

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نعم كانت هناك مشكلة في رونالدو، وصاحب الـ41 سنة كان عليه الاعتزال قبل دخوله في موقف مُحرج في التوقف الدولي الماضي، اضطره إلى مغادرة معسكر منتخب بلاده قبل إنهاء مشواره مع البرتغال باختياره "في العلن" ومجبرًا خلف الكواليس!

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ولكن ما شاهدناه ضد الدنمارك واليوم أمام ويلز، يؤكد أننا لا يمكننا انتظار الكثير من هذا الجيل مع جيسوس!

دفاع متهالك

كل الشواهد التي نراها الآن تؤكد لنا أن البرتغال سواء مع رونالدو أو من دونه، لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال ضمن كبارة قارة أوروبا والعالم بشكل عام، وذلك فيما يخص المستوى والمردود الجماعي وكذلك الجوانب الفردية.

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لك أن تتخيل أنه بخلاف الاستحواذ، ويلز تفوقت في "كل شيء حرفيًا" على البرتغال خلال هذه المباراة فيما يخص الجوانب الإيجابية في الشوط الأول، حيث سددت 10 كرات مقابل 6 للخصم، منهم 5 على مرمى الحارس ديوجو كوستا.

وبالنسبة للفرص الخطيرة، أضاعت ويلز 4 منها مقابل 2 فقط لفريق المدرب جورج جيسوس، الذي جعلنا نقتنع بأن البرتغال لا ينقصها سوى التخلص من رونالدو حتى تحقق كل ما تريده.

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ومن أهم الأسباب التي ساعدت ويلز في هذا التهديد الذي لم يتوقف في الشوط الثاني، كان دفاع البرتغال الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته بتواجد جواو كانسيلو وأنطونيو سيلفا وريناتو فيجا وديوجو دالوت، وهو رباعي لا يوجد به أي قائد يمكنه تنظيم الخط الخلفي بشكل أفضل.

وبالنظر إلى دفاع البرتغال عمومًا بغض النظر عن من بدأ اليوم، مع إضافة روبن دياش وجونسالو إناسيو ونونو مينديش، سنجد أن الأخير فقط هو الذي يمكن وضعه كأحد أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، خاصة وأن نيفيش تراجع كثيرًا مع مانشستر سيتي والبرتغال في الفترة الأخيرة.

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خط وسط بلا هوية

من أكثر الأمور المثيرة للسخرية والدهشة، هي أننا نقول ذلك على البرتغال التي تمتلك فيتينيا وجواو نيفيش، الثنائي الذي اكتسح أوروبا وكان سببًا رئيسيًا في فوز باريس سان جيرمان بلقبين لدوري أبطال أوروبا على التوالي، ومن أمام هذا الثنائي برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد صاحب الاستمرارية والأرقام المذهلة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بالإضافة إلى ماتيوس فيرنانديش المنضم حديثًا لتوتنهام.

بالحديث عن فيتينيا وجواو نيفيش، سنجد أنهما يقدمان نسخة مختلفة تمامًا منهما عن التي نراها في باريس، وكأن هذا المستوى المبهر مرهون بالتواجد ضمن منظومة المدرب لويس إنريكي المليئة بالمواهب التي تعيش أزهى فتراتها، عكس ما نراه الآن في البرتغال.

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الثنائي الذي يلعب دور البطولة مع النادي الفرنسي يتحول إلى "كومبارس" مع البرتغال بطريقة غريبة للغاية ومثيرة للقلق قد تدفع البعض للتشكيك في جودتهما.

ظاهرة عدم تألق نيفيش وفيتينيا بنفس الطريقة مع البرتغال أمر غريب للغاية، وحدث كثيرًا في كأس العالم 2026، وشاهدناه اليوم في ظل حالة عدم التفاهم وغياب الترابط الذي أدى إلى مساحات واسعة استغلتها ويلز خاصة في الهدف الثاني الذي سجله سوربا توماس في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

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برونو فيرنانديش كان أفضل "السيئين" اليوم في البرتغال بهدفه الرائع، ولكن كما تعودنا من نجم مانشستر يونايتد، أنه يتألق لمباراة أو مباراتين ثم يختفي بعدها، وهي مشكلة قد تضعه في موقف مُحرج لو استمرت لأن الأنظار كلها تتجه نحوه الآن بعد اعتزال رونالدو اللعب الدولي وتلاشي فكرة "الاختناق في ظل كريستيانو".

ورغم تواجد الأسماء العالمية المميزة في خط وسط البرتغال، سنجد أن هذا المركز لا يساعد الفريق بالشكل الكافي ليكون مرشحًا للمنافسة على البطولات الكبرى في السنوات القليلة القادمة.

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هجوم مع الكثير من الشكوك

لو أردت معرفة المشكلة الهجومية التي تعاني منها البرتغال رغم غياب "المشكلة الرئيسية وهو رونالدو"، فعليك مراجعة الفرصة التي أضاعها فرانشيسكو ترينكاو لاعب الأهلي السعودي في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

الكرة وصلت أمام ترينكاو والمرمى مفتوحًا على مصراعيه، ليسدد الكرة التي لامست العارضة وطارت فوقها، ليؤكدها أمام الجميع "أصلحوا ما أفسدتم قبل الهجوم على رونالدو".

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ربما صنع اللاعب هدفًا في وقت لاحق، ولكن هذا لا يشفع له سوء مستواه بشكل عام، وأما عن جونسالو راموش فحدث ولا حرج، لم يفعل أي شيء وكان ضمن أسوأ اللاعبين من بين الفريقين، وهو جرس إنذار جديد للمهاجم الأساسي للبرتغال بعد رونالدو، كما أن المصاب رافائيل لياو لم يترك أي بصمة تذكر مع بلاده.

وحتى بيدرو نيتو الذي سجل الهدف الثاني ولعب كرة خطيرة في القائم، تلقى بطاقة حمراء ليفسد كل شيء، بينما أحرز كارلوس فوربس هدف الفوز ولكن من المبكر الحكم عليه كنجم كبير وعالمي، وهي صفة غائبة تمامًا عن جميع اللاعبين الهجوميين المتاحين للبرتغال، حتى جواو فيليكس الذي لم يثبت نفسه مع أي فريق أوروبي قبل إعادة اكتشاف نفسه من جديد مع النصر.

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وهنا علينا التوقف قليلًا، ومقارنة الأسماء التي تحدثنا عنها مقارنة بفرق مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا، البرتغال بعيدة كأسماء ومجموعة وتنظيم، وحتى كمدرب مثل جورج جيسوس الذي لا يمكنه الاقتراب من مكانة يورجن كلوب أو زين الدين زيدان أو لويس دي لا فوينتي وكذلك توماس توخيل!

البرتغال لديها الكثير من المشاكل "رونالدو لم يعد منها"، ولو أرادت تحقيق شيئًا ما رغم الانتصار الخادع اليوم على ويلز، فعليها النظر إلى المنافسين أولًا، وإعادة ترتيب الأوراق وتحليل الوضع الحالي بواقعية بدلًا من الانجراف وراء نظرية "كبش الفداء".