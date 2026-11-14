البرتغال والدنمارك | "رونالدو في الستين أفضل منهم".. راموش "صفر تسديدات" في أول هزيمة لجيسوس بدون كريستيانو!

لكن أول ليلة في حقبة ما بعد "الدون" تحولت إلى كابوس، بخسارة قاسية (1-4) هي الأولى لجيسوس منذ توليه المهمة، ولم يمنع البرتغال من استقبال رباعية نظيفة سوى هدف متأخر لبرناردو سيلفا في الدقيقة (90+3). وفي ليلة وقفت فيها المدرجات لتحية رونالدو في الدقيقة السابعة، تحولت الهتافات إلى صدمة مع توالي الأهداف الدنماركية.

جونسالو راموش.. 90 دقيقة بلا تسديدة

مع غياب رونالدو، اتجهت الأنظار إلى جونسالو راموش لقيادة الهجوم، لكنه قدم مباراة سلبية تمامًا.

فخلال 90 دقيقة، خرج راموش بلا أهداف ولا تمريرات حاسمة ولا تمريرات مفتاحية، والأهم بلا أي تسديدة؛ لا على المرمى، ولا خارجه، ولا حتى واحدة اعترضها الدفاع. ولمس الكرة 22 مرة فقط، منها 8 لمسات في الشوط الأول، وفقد الاستحواذ 7 مرات، ليبدو معزولًا تمامًا في قلب الهجوم.

روح "الدون" في قميص هويلوند

وعلى الجانب الآخر، حضرت روح كريستيانو "الهداف التاريخي لكرة القدم" لكن بقميص الدنمارك، عبر راسموس هويلوند.

احتاج مهاجم نابولي إلى 73 دقيقة و20 لمسة فقط، أقل من راموش بلمستين، ليصنع الفارق. سجل هدفًا أُلغي بداعي التسلل، ثم لمست رأسيته ذراع روبن دياش لتُحتسب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها بيير-إميل هويبيرج الهدف الأول (43).

وفي مطلع الشوط الثاني، أضاف هويلوند ثنائية في 8 دقائق، الأولى بتسديدة طائرة باليسرى (49)، والثانية باليمنى بعد أن تخلص من ريناتو فيجا (57)، قبل أن يضيف يواكيم أندرسن الهدف الرابع برأسية (75). وسدد هويلوند 5 كرات، ولم يخطئ في أي من تمريراته السبع.

فوربس.. وريث الرقم 7 يكتفي بـ26 دقيقة

عند الدقيقة 64 والبرتغال متأخرة بثلاثية، دفع جيسوس بكارلوس فوربس بدلًا من جواو فيليكس، ليرتدي القميص رقم 7 لأول مرة منذ اعتزال رونالدو، ويحاول خلق أي خطورة من الرواق الأيمن.

في 26 دقيقة فقط، لمس فوربس الكرة 25 مرة، أكثر مما لمسها راموش طوال المباراة، ومرر بدقة 88% في نصف ملعب الدنمارك (14 من 16)، وصنع 4 تمريرات مفتاحية، تصدى الحارس مادس هيرمانسن لأخطرها، ليثبت حضورًا يفوق المهاجم الأساسي بأشواط.

مفارقة جيسوس.. و"نو رونالدو نو جول"

تبقى المفارقة الأبرز من صنع جيسوس نفسه، إذ أجرى 5 تبديلات أطاحت بكل لاعبي الوسط والهجوم خلف المهاجم: روبن نيفيز، وبيدرو نيتو، وجواو فيليكس، وبرونو فيرنانديش، وفيتينيا. لكنه لم يجد بديلًا حقيقيًا يدفع به مكان راموش، رغم أن مهاجمه الأوحد لم يسدد كرة واحدة طوال 90 دقيقة!

مشهد يعيد طرح السؤال: هل كان رونالدو هو الأزمة فعلًا؟ وهو ما لخصه معلق قنوات "بي إن سبورتس" محمد بركات بعبارته خلال اللقاء: "يا جورجي جيسوس، كريستيانو في سن الخمسين والستين والأربعين لا يزال أفضل من لاعبي البرتغال.. الدون في سن الستين أقوى منهم وأفضل منهم.. نو رونالدو، نو جول".