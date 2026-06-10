البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 11 Houston Stadium

تنطلق مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو 2026 الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية: هل حان وقت رونالدو؟

تستهل البرتغال، التي تمثل خطورة كبيرة، مباريات المجموعة K بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، تكساس. هل سيتمكن بطل أوروبا 2016 من الفوز بأول لقب له في كأس العالم؟

من هم مدرب البرتغال ولاعبوها الرئيسيون؟

قد يشعر المدرب روبرتو مارتينيز أن هذا هو الوقت المناسب للمنتخب الإيبيري للفوز بأكبر جائزة في كرة القدم العالمية، وذلك بفضل الثروة من اللاعبين الذين يتمتعون بأفضل مستوياتهم تحت تصرفه. يحمل النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا الرقم القياسي للرجال في عدد المباريات الدولية (227) والأهداف (143). وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في خمس بطولات كأس العالم، وستكون هذه هي المشاركة السادسة له.

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نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز خرج لتوه من موسم حطم فيه الأرقام القياسية على المستوى الشخصي بعد أن سجل 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026، وهو الرقم الأعلى في التاريخ لموسم واحد. رباعي باريس سان جيرمان نونو مينديز وفيتينها وجواو نيفيس وغونكالو راموس خرجوا لتوهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا وسيكونون مليئين بالثقة. إذا لم تفعلها البرتغال في عام 2026، فمتى ستفعلها؟

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من هو مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولاعبوها الرئيسيون؟

استدعى مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر اللاعب المخضرم غايل كاكوتا (34 عاماً) للانضمام إلى التشكيلة. لم يلعب كاكوتا، لاعب وسط تشيلسي السابق، سوى مرتين فقط مع منتخب بلاده خلال العامين الماضيين، لذا فإن اختياره يمثل نوعاً من المجازفة، لكن قدرات كاكوتا لم تكن موضع شك أبداً. كما يضم الفريق آرون وان-بيساكا لاعب وست هام ومهاجم نيوكاسل يوان ويسا.

تشكيلة البرتغال المكونة من 26 لاعباً في كأس العالم

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (جينكلربيرليجي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياس (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، جونكالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوجو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيس (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، غونكالو غويديس (ريال سوسيداد)، غونكالو راموس (باريس سان جيرمان).

طريق البرتغال إلى كأس العالم

تحت قيادة المدرب مارتينيز، خاضت البرتغال منافسة شرسة في المجموعة F من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وحسمت البرتغال تأهلها تلقائيًا بطريقة درامية في الجولة الأخيرة من التصفيات بفوزها على أرمينيا 9-1 لتتصدر المجموعة.

تشكيلة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم

حراس المرمى: ماتيو إيبولو (ستاندارد لييج)، تيموثي فايولو (نوح)، ليونيل مباسي (لو هافر).

المدافعون: ديلان باتوبينسيكا (لاريسا)، جيدون كالولو (أريس ليماسول)، ستيف كابوادي (ويدزيف لودز)، جوريس كايمبي (راسينغ جينك)، آرثر ماسواكو (راسينغ لينس)، تشانسل مبيمبا (ليل)، أكسل توانزيبي (بيرنلي)، آرون وان-بيساكا (وست هام يونايتد).

لاعبو الوسط: ثيو بونغوندا (سبارتاك موسكو)، بريان سيبينغا (كاستيلون)، ميشاك إيليا (ألانياسبور)، غايل كاكوتا (لاريسا)، إيدو كاييمبي (واتفورد)، ناثانيل مبوكو (مونبلييه)، صامويل موتوسامي (أتروميتوس)، نغالايل موكاو (ليل)، تشارلز بيكل (إسبانيول)، نوح ساديكي (سندرلاند)، آرون تشيبولا (كيلمارنوك).

المهاجمون: سيدريك باكامبو (ريال بيتيس)، سيمون بانزا (الجزيرة)، فيستون مايلي (بيراميدز)، يوان ويسا (نيوكاسل يونايتد).

طريق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كأس العالم

خاضت جمهورية الكونغو الديمقراطية تصفيات صعبة في المجموعة ب، حيث احتلت المركز الثاني خلف السنغال، وفقدت فرصة التأهل المباشر لكنها ضمنت بسهولة مكاناً في المباريات الفاصلة. وفي المباريات الفاصلة الأفريقية، واجهت نيجيريا القوية، وتأهلت في النهاية بركلات الترجيح. وفي المباريات الفاصلة بين القارات، سافرت للحصول على آخر بطاقة تأهل عالمية، وهزمت جامايكا في مباراة مثيرة في الوقت الإضافي لتضمن رسمياً مكانها في كأس العالم. يا لها من رحلة مثيرة.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد روبرتو مارتينيز التشكيلة الأساسية المحتملة للبرتغال قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة K، ولا تتوفر حاليًا أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف منتخب السيليساو. هناك ملاحظة مثيرة للاهتمام تتعلق برافائيل ليو، الذي تلقى بطاقة حمراء بسبب سلوكه العنيف خلال المباراة التحضيرية التي فاز فيها فريقه على تشيلي، على الرغم من أن مشاركته في هذه المباراة لم يتم تأكيدها رسميًا بعد. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يكشف سيباستيان ديسابر عن التشكيلة المتوقعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا توجد معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. سيتم تقديم تحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل البرتغال البطولة بعد أن حققت ثلاث انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز الودي 2-1 على تشيلي في 6 يونيو، وهي نتيجة تحققت على الرغم من طرد ليو. وفي وقت سابق من الربيع، فازت البرتغال على الولايات المتحدة 2-0 وتعادلت 0-0 مع المكسيك في مباراتين وديتين متتاليتين. سجلت البرتغال 13 هدفاً واستقبلت أربعة أهداف في المباريات الخمس، على الرغم من أن هزيمتها الوحيدة — 2-0 أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي — كانت بمثابة تذكير بأنها ليست خالية من نقاط الضعف.

تصل جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن حققت فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل السلبي مع الدنمارك في 3 يونيو، بعد فوزها 1-0 على جامايكا في تصفيات كأس العالم في مارس، وهو ما ضمن لها مكانها في كأس العالم. كما فازت على برمودا 2-0 في مباراة ودية في الشهر نفسه. خلال المباريات الخمس، سجل "الفهود" أربعة أهداف واستقبلوا هدفاً واحداً فقط، وجاءت هزيمتهم الوحيدة أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في يناير.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية مسجلة في قاعدة البيانات المتاحة. وستكون مباراة 17 يونيو في استاد NRG أول مواجهة موثقة بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل البرتغال حالياً المركز الثالث، بينما تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثاني قبل مبارياتها الافتتاحية.