البرتغال ضد إسبانيا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة البرتغال وإسبانيا في 6 يوليو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

الجاران الإيبيريان يتواجهان في دور الـ16 من كأس العالم

كما توقع الكثيرون، يتواجه الجاران المقربان البرتغال وإسبانيا على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم. من سيخرج منتصراً من هذه المواجهة الحامية؟

كيف وصلت البرتغال وإسبانيا إلى هذه المرحلة

كان أداء البرتغال متقلبًا حتى الآن. ورغم أنها لم تخسر أي مباراة ولم تستقبل سوى هدفين في أربع مباريات، إلا أنها بدت تفتقر إلى الانسيابية في التعادل 1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والتعادل السلبي 0-0 مع كولومبيا. واحتاجت البرتغال إلى هدف الفوز في الدقيقة 94 من غونكالو راموس، اللاعب الذي حطم الرقم القياسي في التعاقدات مع نادي ميلان، لتحطيم آمال كرواتيا، كما شهدت المباراة مزيدًا من الإثارة بعد إلغاء هدف كرواتي عقب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) في آخر ثانية من المباراة التي شهدت إلغاء أربعة أهداف إجمالًا.

Getty Images

فريق إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي يرقى إلى مستوى التوقعات باعتباره أحد المرشحين قبل انطلاق البطولة. لم يستقبل الفريق أي هدف حتى الآن، بعد فوزه 4-0 على السعودية و1-0 على أوروغواي. وكان التعادل 0-0 أمام كابو فيردي، الفريق الصغير، مفاجأة، لكنه أيضًا مؤشر على مفاجآت أخرى قادمة في هذه البطولة الرائعة. ومن المثير للدهشة أن أياً من الفائزين بألقاب 2006 و2010 و2014 (إيطاليا وإسبانيا وألمانيا) لم يفز بأي مباراة في مرحلة خروج المغلوب منذ فوزه بكأس العالم. وستسعى «لا روخا» جاهدة لكسر هذا النمط. وقد أظهرت إسبانيا مستواها الرفيع في فوزها السهل 3-0 على النمسا في الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب.

Getty Images

أويارزابال يثبت جدارته في المباريات الكبرى

ميكيل أويارزابال ليس الاسم الأكثر شهرة في صفوف المنتخب الإسباني، لكن لاعب أتلتيك بلباو المتميز أثبت مرة أخرى قدرته على تحمل ضغوط المباريات الكبيرة بتسجيله ثنائية ضد النمسا.

تم إدارة دقائق لعب النجم الشاب لبرشلونة لامين يامال بعناية. فقد لعب 19 دقيقة فقط ضد الرأس الأخضر، ثم 45 دقيقة ضد السعودية، حيث سجل هدفاً أيضاً، و76 دقيقة ضد أوروغواي. وبدأ نجم برشلونة المباراة وشارك لمدة 85 دقيقة ضد النمساويين، وهو مؤشر رائع للمدرب دي لا فوينتي.

Getty Images

رونالدو أم راموس، أم كلاهما؟

إن الأداء البطولي الذي أظهره غونكالو راموس بتسجيله الأهداف ضد كرواتيا سيضع المدرب روبرتو مارتينيز أمام خيارات عديدة عند اختيار تشكيلته لمواجهة إسبانيا. وليس من المستبعد تصور سيناريو يتم فيه استبعاد كريستيانو رونالدو، بعد كل ما حدث في عام 2022، خاصةً وأن راموس سجل ثلاثية كبديل له في الفوز 6-1 على سويسرا. ومع ذلك، فإن ركلة الجزاء التي سجلها رونالدو ضد كرواتيا وأدائه ضد أوزبكستان تشيران إلى أنه سيبدأ المباراة أساسياً. يُعد راموس خيارًا جيدًا جدًا للدخول من مقاعد البدلاء أمام خط وسط موهوب للغاية يتألف من ثنائي باريس سان جيرمان جواو نيفيس وفيتينها.

Getty Images

التشكيلة المحتملة للبرتغال

إسبانيا (4-3-3)

كوستا؛ كانسيلو، دياس، فيغا، مينديز؛ نيفيس، فيتينها؛ نيتو، فرنانديز، ليو؛ رونالدو.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

إسبانيا (4-3-3)

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، بيدري، فابيان رويز؛ يامال، أويارزابال، باينا.

إحصائيات أساسية لمباراة البرتغال وإسبانيا

ساهم ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسيداد، بشكل مباشر في خمسة من أصل ثمانية أهداف سجلتها إسبانيا في هذه البطولة (4 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)، كما ساهم في 24 هدفاً في آخر 16 مباراة خاضها كأساسي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل في ست من مباريات البرتغال الثماني هذا العام.

حافظت إسبانيا على شباكها نظيفة في تسع من آخر عشر مباريات تنافسية خاضتها.

تشكيلة البرتغال المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفز)، روي سيلفا (سبورتينغ)، ريكاردو فيلهو (جينكلربيرليجي).

المدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي)، روبن دياس (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونكالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال)، توماس أراوجو (بنفيكا).

لاعبو الوسط: روبن نيفيس (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، جواو نيفيس (باريس سان جيرمان)، فيتينها (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

المهاجمون: كريستيانو رونالدو (النصر)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيكاو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل ليو (ميلان)، غونكالو غويديس (ريال سوسيداد)، غونكالو راموس (باريس سان جيرمان).

تشكيلة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أيمريك لابورت (أثليتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتين زوبيمندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو).

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد روبرتو مارتينيز التشكيلة المحتملة لمباراة البرتغال، ولا توجد إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يعلن لويس دي لا فوينتي بعد عن التشكيلة المتوقعة لإسبانيا. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة، على الرغم من أن نيكو ويليامز ويريمي بينو غابا عن المباراة السابقة لإسبانيا ضد النمسا بسبب مشكلة في الفخذ وإصابة في الكتف على التوالي. ولم يتم تأكيد جاهزيتهما لهذه المباراة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين البرتغال وإسبانيا بالتعادل 2-2، في مباراة دوري الأمم الأوروبية (الفئة أ) التي أقيمت في 8 يونيو 2025. وقبل ذلك، فازت إسبانيا 1-0 في لشبونة في سبتمبر 2022، كما تعادل الفريقان 1-1 في إشبيلية في يونيو 2022. وعلى مدار اللقاءات الخمسة الأخيرة، لم يسيطر أي من الفريقين، حيث حقق كل من البرتغال وإسبانيا فوزًا واحدًا لكل منهما، وتعادلين، وتعادلًا آخر يكمل السجل. وقد أظهر كلا الفريقين أنه من الصعب التمييز بينهما على هذا المستوى.

الترتيب

احتلت إسبانيا صدارة المجموعة H، بينما حلت البرتغال في المركز الثاني بالمجموعة K لتتأهل إلى دور الـ16.