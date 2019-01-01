سانتوس: رباعية رونالدو في ليتوانيا دليل قاطع على كونه الأفضل

فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال يشيد بلاعبه كريستيانو رونالدو وبما قدمه أمام ليتوانيا.

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أشاد فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال بما قدمه النجم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أمام ليتوانيا في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانتوس وأكد خلالها أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل في العالم حاليًا.

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وقال سانتوس: "ما حدث اليوم هو الدليل الواضح والذي لا جدال فيه أن رونالدو هو اللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي".

وأضاف: "لا يوجد ملعب حول العالم لم يحصل فيه كريستيانو رونالدو على التصفيق، عندما كنا في باريس كانت الجماهير تتجمع بالآلاف عند الفندق من أجله".

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وأكمل: "أعتقد أن الأمر يكون غريبًا نوعًا ما عندما لا يسجل الأهداف ويقولوا أنه ينتهي لكن عليهم الحذر فهو لا ينتهي أبدًا".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد سجل أربعة أهداف في مواجهة ليتوانيا ووصل لهدفه الدولي رقم ٩٣ وسيكون أمامه فرصة لزيادة غلته ضد لوكسمبورج في أكتوبر المقبل.