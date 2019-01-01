البرتغال تلحق بركب المتأهلين لكأس الأمم الأوروبية بفوز صعب على لوكسمبورج

رونالدو شارك في النصر..

اقتنص منتخب البرتغال فوزًا ثمينًا من مضيفه منتخب لوكسمبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينها ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت المباراة مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو بها، غير أن الدون عجز عن تسجيل الأهداف حتى الدقيقة 86، في الوقت الذي أحرز برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

أهمية هذا الفوز تأتي في أن رصيد البرتغال قد ارتفع ليكون 17 نقطة ويضمن بالتبعية التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية بصفته ثاني المجموعة خلف أوكرانيا، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد لوكسمبورج عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

رونالدو أراد أن يستغل هذه المباراة حتى يُكمل مئويته التهديفية بقميص منتخب البرتغال، حيث يمتلك سجلًا تهديفيًا فريدًا من نوعه على الصعيد الدولي بإحرازه 98 هدفًا آخرهم ثلاثية يوم الخميس الماضي في شباك ليتوانيا، ليكون هدفه اليوم هو رقم 99 له.

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في الوقت نفسه، فقد منتخب صربيا فرصة الوصول المباشر إلى كأس الأمم الأوروبية، وتعادل مع منتخب أوكرانيا بهدفين لكل فريق في مباراة كانت مثيرة في أحداثها.

تاديتش تقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من خلال ركلة جزاء، قبل أن يُعادل يارملنكو لأوكرانيا في الدقيقة 32، ثم أحرز أليكسندر ميتروفيتش هدف التقدم من جديد في الدقيقة 52 ليأتي التعادل في الثواني الأخيرة لكتيبة شيفشينكو عبر بيسيدين.

التعادل رفع رصيد صربيا إلى النقطة 14 في المركز الثالث من المجموعة، وحتى الانتصار لم يكن ليمنح زملاء ماتيتش الوصول إلى الأمم الأوروبية، ليكتفوا بالمشاركة في الملحق المقرر له في شهر مارس المقبل.