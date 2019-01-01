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دوري النجوم القطري

البرتغالي فاريا يصل قطر خلال ساعات لتدريب الدحيل

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مساعد مورينيو على أعتاب الدحيل القطري

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يصل البرتغالي روي فاريا، المدرب المساعد لمواطنه جوزيه مورينيو إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات المقبلة، للتفاوض معه لتدريب فريق الدحيل.

الدحيل كان قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، عن إنهاء التعاقد مع التونسي نبيل معلول، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت قناة "الكأس" القطرية إلى أن فاريا سيصل إلى قطر، من أجل التفاوض معه لتدريب الدحيل، خلفًا للتونسي نبيل معلول.

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فاريا كان مساعدًا لجوزيه مورينيو خلال توليه تدريب فريق إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري نجوم قطر، برصيد 36 نقطة، خلف السد المتصدر بـ38 نقطة.

إقالة نبيل معلول جاءت بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 مباريات، وعقب الخسارة من السد في المباراة الأخيرة بالدوري.

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