البرتغالي آثور سواريس يقود مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

ستشهد مباريات هامة لعل أبرزها ديربي جدة المرتقب الذي سيجمع بين الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباريات الجولة الجديدة بالدوري السعودي مساء اليوم، والتي ستشهد مباريات هامة لعل أبرزها ديربي جدة المرتقب الذي سيجمع بين الأهلي والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ووقع اختيار اللجنة على الحكم البرتغالي آثور سواريس لمباراة الأهلي والاتحاد ، ويساعده كل من روي لينكينو، وإيغاسيو ألميدا، وتركي الخضير حكمًا رابعًا، وهوجو ميغيل حكمًا للفيديو.

فيما يقود الكرواتي إيفان بيبيك حكمًا للساحة مباراة الفتح والهلال، ويساعده كل من داليبور دورديفيتش، وميلوفان ريستيك، وشكري الحنفوش حكما رابعًا، وجوران جابريلو حكمًا للفيديو.

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ويقود الهولندي سردار جوزبيبوك مباراة الفيحاء والاتفاق، ويساعده كل من تشارلز شلب وجان دي فريز، وخالد الطريس حكمًا رابعًا، ومارتين بيريز حكمًا للفيديو.