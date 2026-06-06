"البرايم" الضائع في "أكل يامال حيًا".. متى كنت في قمتك حقًا يا إيفرا؟

خرج علينا النجم الفرنسي المعتزل باتريس إيفرا بتصريح مثير للجدل، يتحدث فيه بثقة مفرطة عن قدرته على إيقاف جوهرة برشلونة لامين يامال لو كان في قمة مستواه الكروي، مدعيًا أنه كان سيلتهمه في الملعب حيًا، ومستشهدًا بمواجهاته السابقة ضد أساطير اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وهنا يطرح السؤال نفسه تلقائيًا: أخبرني متى كانت قمتك الكروية يا إيفرا من فضلك؟ سأترك لك المساحة لتحدد تلك الفترة بنفسك، لأن لغة الأرقام والتاريخ في المواجهات الكبرى والنهائيات تعكس واقعًا مغايرًا تمامًا لقصص البطولات التي ترويها الآن.

https://x.com/EliteFutbolTalk/status/2062980096516903212





روما 2009 وبداية العقدة الكتالونية

ربما تعود بذاكرتك إلى الخلف وتحديدًا إلى عام 2009، عندما كنت في صفوف مانشستر يونايتد وتظن أن ذلك هو الوقت الذي بلغت فيه قمتك الكروية بعد شهور قليلة من حصد ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا.

لكن الملعب في نهائي روما شهد تفوقًا كاسحًا لعملاق كتالونيا، وفي تلك المواجهة، تم التلاعب بدفاع الشياطين الحمر بواسطة صامويل إيتو، وتشافي، وإنييستا، وميسي، ولم تملك حينها أي حلول لإيقاف منظومة بيب جوارديولا التي جردتكم من اللقب الأوروبي في ليلة عانيت فيها الأمرين.





لندن 2011 والعجز التام أمام الإعصار

أما إذا كان مقياس القمة عندك هو عام 2011، فالحديث هنا يصبح أكثر إحراجًا، إذ شهد نهائي ملعب ويمبلي الشهير قمة التراجع والعجز الدفاعي أمام واحدة من أعظم النسخ في تاريخ كرة القدم.

لقد تفوق عليك خماسي برشلونة بيدرو، وديفيد فيا، وميسي، وتشافي، وإنييستا بشكل كامل ومطلق، وكانت مباراة أشبه بحصة تدريبية للكتلان، ولم تترك لك أو لفريقك أي فرصة للمجاراة أو إظهار القوة التي تتحدث عنها اليوم.

برلين 2015 وثلاثية يوفنتوس

إذا كنت تعتبر أن قمتك الكروية امتدت حتى عام 2015 عندما كنت تقود دفاع يوفنتوس الإيطالي، فإن الذاكرة الكروية لا تنسى ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا في برلين.

في تلك الليلة، تعرضت لخسارة تكتيكية وفنية مكتملة الأركان على يد خماسي برشلونة المرعب لويس سواريز، ونيمار، وميسي، وإنييستا، وإيفان راكيتيتش، حيث عجزت المنظومة الدفاعية التي كنت جزءًا منها عن الصمود أمام الهجوم الكتالوني، وغادرت الملعب بهزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف لهدف.

بيت القصيد

الأمر مقبول تمامًا يا إيفرا، فنحن نعلم جميعًا أنك خسرت ثلاثة نهائيات كاملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق برشلونة، وتلقيت هزائم قاسية في جميع تلك المواجهات ولم تكن قادرًا على الصمود أمام هجومهم.

لن أنكر أنك تفوقت في نصف النهائي أمام نفس الفريق في 2008، لكن إذا كنت تعتبر أن مسيرتك الكروية التي امتدت لحوالي عقدين من الزمن كل ما كان فيها من قمة مستواك هو عام واحد فقط، فهنا لن أجادلك ولا داعي لحديثي هذا من الأساس.

لكن على أي حال، كلمة أخيرة لك، قبل أن تتحدث عن التهام نجم شاب حمل برشلونة على كتفيه مثل لامين يامال، تذكر أولًا أن التاريخ يدون الأفعال لا التصريحات، ونهائياتك التاريخية أمام برشلونة كانت شاهدة على أنك كنت دائمًا الضحية المفضلة لنجوم البلوجرانا.



