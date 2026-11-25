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هبّ بيب جوارديولا للدفاع عن كارلو أنشيلوتي في أعقاب الانتقادات الحادة التي طالت فترة المدرب الإيطالي على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل. وخاض المدرب السابق لمانشستر سيتي نقاشًا حماسيًا مع زميله السابق روماريو، ليشرح لماذا يتعين على البرازيل التحلي بالصبر.

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جوارديولا يساند أنشيلوتي في مواجهة روماريو

النقاش بين نجمَي برشلونة السابقَين احتدم عند الحديث عن التوقعات التاريخية المعلقة على البرازيل مقارنة بواقعها الحالي. وشكك جوارديولا في رؤية روماريو بشأن وتيرة النجاحات البرازيلية على الساحة العالمية، وقال خلال النقاش: «كم مرة شاركت البرازيل في كأس العالم؟ مليون! لقد خسرتم أكثر مما فزتم»، مشيرًا إلى أنه حتى بلد بحجم البرازيل لا يمكنه أن يتوقع رفع الكأس كل أربع سنوات.

وكان أنشيلوتي، الذي تولى قيادة المنتخب البرازيلي في مايو 2025، قد قاد البرازيل في كأس العالم 2026، لكن مشوارها انتهى في دور الـ16 إثر الخسارة أمام النرويج بنتيجة 2-1. وكانت هذه المرة الأولى منذ نسخة 1990 التي تفشل فيها البرازيل في بلوغ ربع النهائي.

وبينما ردّ روماريو بأن إحباطه نابع من أسلوب لعب الفريق وليس من النتائج فحسب، أصرّ جوارديولا على أن ضغوط هذه المهمة لا مثيل لها. وأضاف مدرب مانشستر سيتي: «لقد دربت لاعبين برازيليين، والجميع يقول إن الضغط هنا أكبر من أي مكان آخر. الأمر صعب للغاية»، معترفًا بالثقل الاستثنائي للتوقعات الذي يرافق قيادة منتخب توج بلقب العالم خمس مرات.

احترام تكتيكي وحاجة إلى الوقت

وسارع جوارديولا إلى التأكيد على أن مكانة أنشيلوتي لا ينبغي التشكيك فيها أبدًا، بغض النظر عن الخروج الأخير من البطولة. وقد تواجه المدربان 14 مرة طوال مسيرتيهما، حقق خلالها كل من جوارديولا وأنشيلوتي ستة انتصارات، بينما انتهت المواجهتان المتبقيتان بالتعادل.

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وأوضح جوارديولا: «أعرف كارلو قليلًا. لعبت ضده مرات عديدة، وقد هزمني مليون مرة. إنه شخص استثنائي، ولا يساورني أي شك في قدراته. لقد جاء إلى بلد جديد وثقافة جديدة، وأحيانًا تحتاج إلى مزيد من الوقت. أنت تعلم أنه لا يوجد وقت كافٍ لتدريب منتخب وطني. سنرى ما سيحدث».

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الواقع القاسي لمهنة التدريب

كما تطرق المدرب الإسباني إلى الاعتقاد الشائع والخاطئ بأن أنشيلوتي مجرد مدرب بارع في إدارة اللاعبين وليس مدربًا تكتيكيًا، مستشهدًا بخزائن ألقاب الإيطالي اللافتة دليلًا على كفاءته التدريبية. فقد توج أنشيلوتي بلقب الدوري في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى جميعها، ورفع كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، إلى جانب ألقاب أخرى عديدة خلال مسيرته اللامعة.

واختتم جوارديولا حديثه قائلًا: «يحدث هذا لمعظم المدربين الذين ينتقلون من تدريب نادٍ إلى منتخب وطني للمرة الأولى. أعتقد أن كرة القدم في النهاية هي كرة القدم، يكون لديك وقت أقل وعليك أن تتأقلم، لكنني آسف يا ماريو، لا يمكنني التشكيك في قدرات كارلو، هذا مستحيل، مستحيل. أنا أعرفه. يقول الناس: "إنه بارع في إدارة المجموعة"، والجميع يقول إنه الأفضل. لقد واجهته، وهو ذكي للغاية. إنه يتخذ قرارات تكتيكية. وهو يعلم، مثلي تمامًا، أنك إن لم تفز فلن تستمر. لماذا بقيت في مانشستر سيتي لسنوات طويلة؟ لأننا فزنا كثيرًا. وإلا فإنك تعود إلى منزلك».

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استعادة معارك الماضي

وبعيدًا عن الأزمة البرازيلية الحالية، استعاد الثنائي ذكريات أيامهما كلاعبين، وتحديدًا نهائي دوري أبطال أوروبا 1994، الذي سحق فيه ميلان برشلونة.

واعترف جوارديولا: «كانوا أقوياء جدًا، أقوياء جدًا جدًا. كنا كذلك أيضًا، لكنهم كانوا أقوياء حقًا».

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وأضاف: «الأمر صعب للغاية مع الكرة الإيطالية. كان لكابيلو أسلوبه في اللعب، المختلف عن أسلوب يوهان، لكنهم كانوا فريقًا من الطراز الرفيع».