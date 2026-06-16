البرازيل ضد هايتي: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 3 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة البرازيل ضد هايتي في 19 يونيو 2026 الساعة 20:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق مباراة البرازيل ضد هايتي

تواجه هايتي، المصنفة في المرتبة 82 عالميًا، قوة البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات. خسرت هايتي بنتيجة 1-0 في مباراتها الافتتاحية ضد اسكتلندا، بينما تعادلت البرازيل بصعوبة 1-1 مع منتخب المغرب المثير للإعجاب. كما كان على البرازيل أن تشكر حارس مرمى ليفربول أليسون على تصديه المزدوج في الدقائق الأخيرة، والذي حافظ على نقطة للسيليساو. أمام كارلو أنشيلوتي الكثير من العمل بعد هذا الأداء الذي كشف فيه المغرب مرارًا وتكرارًا نقاط الضعف في فريقه المتقدم في السن.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في البرازيل

أكمل المدرب كارلو أنشيلوتي تشكيلته المكونة من 26 لاعباً والتي تضم نجومًا كبارًا، وتتمحور بشكل كبير حول نواة قوية من أبطال أوروبا. وتدور النقاشات الرئيسية قبل المباراة الافتتاحية حول النجم نيمار جونيور، الذي ألقى بظلاله على عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف العام، بسبب إصابة طفيفة في العضلات تعرض لها مع فريق سانتوس. أكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يتابع تعافيه بشكل فردي، مما يضمن بقاءه مع الفريق حتى لو تم حمايته في المراحل المتأخرة من البطولة.

مع التعامل الحذر مع نيمار، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجناح برشلونة رافينها الذي يمر بفترة رائعة. وقد أشاد أنشيلوتي علنًا برافينها باعتباره أفضل لاعب في العالم في الهجوم على المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. على الصعيد الدفاعي، يرتدي ماركيهوس، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، ويشكل ثنائي قلب الدفاع مع لاعب وسط أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين خط الدفاع.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب هايتي

أبرز لاعبي هايتي هم جوني بلاسيد، المدافع المخضرم؛ وجان-ريكنر بيلغارد، لاعب خط الوسط النشط الذي كان أحد أبرز اللاعبين القلائل في فريق وولفز الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يمثل التهديد الهجومي الرئيسي للفريق بفضل سرعته وحركته ومهاراته الفنية. ترقبوا أيضًا الجناح الفرنسي المولد روبن بروفيدنس (24 عامًا)، وهو لاعب يتمتع بالبراعة والمهارة في المواجهات الفردية، والذي نشأ في باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميني على انتعاش كروي ملحوظ. لم تطأ قدم ميني أبدًا أرض البلاد بسبب الاضطرابات السياسية العميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والثقة والانضباط في فريقه.

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تشكيلة البرازيل المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (فنربخشة)، ويفرتون (جريميو).

المدافعون: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا (فلامنغو)، بريمر (يوفنتوس)، إيبانيز (الأهلي)، إيدرسون (أتالانتا)، ماركيهينوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل (أرسنال)، دوغلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبرغ).

لاعبو خط الوسط: برونو غيمارايس (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو سانتوس (بوتافوغو)، فابينيو (الاتحاد)، لوكاس باكيتا (فلامنغو).

المهاجمون: إندريك (ليون)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيغور تياغو (برينتفورد)، ماتيوس كونها (مانشستر يونايتد)، رافينها (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لويز هنريك (زينيت سانت بطرسبرغ)، نيمار (سانتوس)، رايان (بورنموث).

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تشكيلة هايتي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسو دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينز أركوس (أنجيه)، ويلغينس باوغوين (زولتي واريجم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيرينس (نانسي)، جان-كيفين دوفيرن (كا غنت)، ريكاردو آدي (إل دي يو كيتو)، هانيس ديلكرو (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانت (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودنسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريسوف).

المهاجمون: لويسيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألمير سيتي)، جوسوي كازيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيسيدور (ساندرلاند)، دوكينز نازون (الاستقلال)، فرانتزدي بييرو (كايكور ريزسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينكفاروس).

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد كارلو أنشيلوتي التشكيلة المحتملة للبرازيل قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان رسميًا عن أي إصابات أو إيقافات. يتمحور القلق الرئيسي حول نيمار، الذي يعاني من إصابة عضلية ويواجه خطرًا كبيرًا في غياب عن مرحلة المجموعات بأكملها. ومن المتوقع صدور تحديثات حول جاهزيته مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

بالنسبة لهايتي، لم يؤكد سيباستيان ميني أيضًا التشكيلة الأساسية، ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات. سيتم إضافة المزيد من المعلومات عن التشكيلة فور تأكيدها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تخوض البرازيل هذه المباراة بعد أن حققت نتائج متفاوتة في آخر خمس مباريات، حيث فازت مرتين وتعادلت مرة واحدة وخسرت مرة واحدة. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع المغرب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 13 يونيو. وقبل ذلك، فازت على مصر 2-1 وسحقت بنما 6-2 في مباريات ودية قبل البطولة. وجاءت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة على يد فرنسا، التي تغلبت عليها 2-1 في مارس. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت البرازيل 13 هدفاً واستقبلت ستة أهداف.

فازت هايتي في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مباراة لها بخسارة 1-0 أمام اسكتلندا في المباراة الافتتاحية لمجموعتها في كأس العالم يوم 14 يونيو. كما خسرت أمام بيرو 2-1 في مباراة ودية، رغم أنها سجلت فوزاً مقنعاً 4-0 على نيوزيلندا في وقت سابق من شهر يونيو. ويكمل التعادل مع أيسلندا والهزيمة أمام تونس سجلها الأخير، لتنتهي بانتصار واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم.

سجل المواجهات المباشرة

البرازيل آخر مباراتان هايتي 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار البرازيل 7 - 1 هايتي

هايتي 0 - 6 البرازيل 13 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين في التاريخ المسجل، وسيطرت البرازيل على كلا اللقاءين. جاء اللقاء الأخير في كأس أمريكا الجنوبية في 8 يونيو 2016، حيث فازت البرازيل بنتيجة 7-1. قبل ذلك، انتهت مباراة ودية في أغسطس 2004 بنتيجة 6-0 لصالح البرازيل. خلال هاتين المباراتين، سجلت البرازيل 13 هدفاً وتلقت هدفاً واحداً فقط.

الترتيب

في المجموعة C من كأس العالم 2026، تحتل كل من البرازيل وهايتي حالياً المركز الثالث في الترتيب قبل انطلاق الجولة الثانية.