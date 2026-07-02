البرازيل ضد النرويج: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

تنطلق مباراة البرازيل ضد النرويج في 5 يوليو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21:00 بتوقيت غرينتش.

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كيف وصلت البرازيل والنرويج إلى هذه المرحلة

لا تخلو مباريات البرازيل أبدًا من الإثارة. لم يفز حامل اللقب خمس مرات باللقب منذ عام 2002، لكنه يمنح نفسه فرصة جديدة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. ورغم أنها بدت في بعض الأوقات عرضة للخطر أمام اليابان، إلا أن «السيليساو» أنجزت المهمة بفضل هدف نجم أرسنال غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95 ليحسم الفوز 2-1 ويضمن تأهل الفريق إلى دور الـ16. وجاء ذلك بعد فوزين روتينيين بنتيجة 3-0 على هايتي واسكتلندا وتعادل 1-1 مع المغرب في الجولة الأولى، لكن اختبارات أصعب تنتظر المدرب الأسطوري أنشيلوتي وفريقه. يعتمد المدرب الإيطالي على نواة من اللاعبين ذوي الخبرة الواسعة في الدفاع وخط الوسط، على أمل أن تساعدهم القدرات الفردية المتميزة في حسم المباريات في الثلث الأخير من الملعب. وسجل النجم البارز فيني جونيور أهدافًا في جميع مباريات المجموعة الثلاث، وسيكون له دور محوري في فرص الفريق في المضي قدمًا حتى النهاية.

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قدمت النرويج متعة على عدة مستويات في كأس العالم. فقد أظهر جماهيرها طاقة هائلة وشغفاً كبيراً من خلال هتافاتهم المثيرة. وعلى أرض الملعب، شهدت مباريات النرويج الأربع تسجيل 18 هدفاً. وقد أراح المدرب ستالي سولباكن العديد من اللاعبين الأساسيين في الهزيمة 4-1 أمام فرنسا، لكنهم عادوا للمشاركة في الفوز 2-1 على كوت ديفوار في دور الـ32، بفضل تسديدة ملتفة مذهلة من أنطونيو نوسا، ثم هدف إرلينغ هالاند الحاسم في الدقيقة 86.

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معضلة نيمار

على الرغم من كونه شخصية مثيرة للجدل في البرازيل، تم ضم مهاجم سانتوس البالغ من العمر 34 عامًا، نيمار، إلى التشكيلة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن لياقته البدنية. لم يشارك لاعب برشلونة السابق على الإطلاق في المباراة ضد اليابان، ولم يلعب سوى 14 دقيقة في البطولة، في مشاركة قصيرة ضد اسكتلندا. أما نجم ريال مدريد إندريك، الذي يقع في الطرف المقابل من الطيف العمري، فقد لعب حوالي نصف ساعة ضد هايتي وظهر في وقت متأخر من المباراة ضد اسكتلندا. ومن المثير للاهتمام أنه لعب الشوط الثاني بأكمله ضد اليابان، وهو ما قد يكون مؤشراً على ثقة أنشيلوتي المتزايدة في اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً. ومن المتوقع أن يبدأ نجم بورنموث رايان، البالغ من العمر 19 عاماً أيضاً، في مركز الجناح الهجومي. ومع غياب لوكاس باكيتا، قد يشارك إندريك أيضاً منذ البداية.

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إحصائيات هالاند تفوق الخيال

سيكون إرلينغ هالاند، آلة أهداف مانشستر سيتي، متعطشًا لزيادة رصيده من الأهداف الذي يبلغ خمسة أهداف في كأس العالم حتى الآن. وسيكون صانع ألعاب أرسنال، مارتن أوديجارد، مصدر معظم تمريراته الحاسمة. وقد سجل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا 112 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 132 مباراة في الدوري الذي يُعتبر الأصعب على مستوى العالم، في حين أن عدد أهدافه (60) يفوق عدد مبارياته الدولية (53) مع منتخب النرويج.

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إرلينغ يلتقي مجدداً بأحد أكبر منافسيه

إذا كان هناك لاعب واحد يستمتع بالمواجهة مع إرلينغ هالاند، فهو المدافع المركزي لأرسنال غابرييل ماغالهايس. خاض الثنائي عدة مواجهات حامية الوطيس في المواسم الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان مانشستر سيتي وأرسنال يتنافسان بشدة على صدارة الدوري الإنجليزي. نتوقع أن يتصارعا مرة أخرى في كأس العالم. إنها منافسة تغذيها روح التنافس والاحترام المتبادل، ونحن نحب مشاهدتها.

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التشكيلة المتوقعة للبرازيل

أليسون؛ دانيلو، ماركيهوس، غابرييل، سانتوس؛ برونو غيمارايس، كاسيميرو، إندريك؛ رايان، كونها، فيني جونيور

التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، أجر، هيجم، مولر وولف؛ أوديجارد، بيرج، بيرج؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

إحصائيات أساسية لمباراة البرازيل والنرويج

كان هدف غابرييل مارتينيلي في الدقيقة 95 ضد اليابان هو الهدف الأحدث في الوقت الأصلي في تاريخ مباريات خروج المغلوب في كأس العالم.

يتصدر برونو غيمارايس قائمة صانعي الأهداف في البطولة بأربع تمريرات حاسمة؛ ولم يحقق سوى بيليه رقماً أكبر مع البرازيل في بطولة كأس العالم الواحدة.

كان الفوز 2-1 على اليابان هو المرة الأولى التي تعود فيها البرازيل من الخلف لتفوز بمباراة في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم منذ عام 2002.

كان فوز النرويج 2-1 على كوت ديفوار هو أول فوز لها على الإطلاق في مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

قدم مارتن أوديغارد تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات متتالية في كأس العالم، وهو أول لاعب يحقق ذلك منذ ديرك كويت في عام 2010.

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تشكيلة البرازيل المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (فنربخشة)، ويفيرتون (جريميو).

المدافعون: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا (فلامنغو)، بريمر (يوفنتوس)، إيبانيز (الأهلي)، إيدرسون (أتالانتا)، ماركيهينوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل (أرسنال)، دوغلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبرغ).

لاعبو خط الوسط: برونو غيمارايس (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو سانتوس (بوتافوغو)، فابينيو (الاتحاد)، لوكاس باكيتا (فلامنغو).

المهاجمون: إندريك (ليون)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيغور تياغو (برينتفورد)، ماتيوس كونها (مانشستر يونايتد)، رافينها (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لويز هنريكي (زينيت سانت بطرسبرغ)، نيمار (سانتوس)، رايان (بورنموث).

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تشكيلة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، إيجيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغ).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر أجر (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جينوا)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالشينر (فايكنغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغ (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسبي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلدروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوج (بودو/غليمت).

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أخبار الفرق والتشكيلات

يواجه كارلو أنشيلوتي مشكلة كبيرة تتعلق باللياقة البدنية قبل هذه المباراة. يواجه لوكاس باكيتا خطر الغياب عن بقية مباريات البرازيل في كأس العالم بعد تأكيد إصابته التي تعرض لها خلال مباراة اليابان، مما يجعل مشاركته محل شك كبير. وعلى الجانب الإيجابي، عاد رافينها إلى التدريبات، مما يمنح أنشيلوتي خيارًا في الجناح. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة، ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما بالنسبة للنرويج، فلم يؤكد ستال سولباكن التشكيلة المتوقعة. ولم ترد أي إصابات أو حالات إيقاف رسمية في بيانات التشكيلة، على الرغم من أنه من المتوقع تحديث أخبار الفريق قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة النرويج 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار النرويج 1 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين البلدين ضئيل للغاية. اللقاء الوحيد المسجل في البيانات المتوفرة هو تعادل 1-1 في مباراة ودية أقيمت في أغسطس 2006، عندما استضافت النرويج البرازيل. لا تقدم هذه النتيجة الوحيدة سياقًا ذا مغزى يذكر لمباراة خروج المغلوب في كأس العالم بعد مرور عقدين من الزمن.

الترتيب

احتلت البرازيل صدارة المجموعة C، بينما تأهلت النرويج بصفتها الوصيفة في المجموعة I.