كأس العالم - المجموعة 3 New York/New Jersey Stadium

ستنطلق مباراة البرازيل والمغرب في 13 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Getty Images

البرازيل ضد المغرب: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون انطلاقة المباراة في إيست رذرفورد أكثر أهمية بالنسبة لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة شديدة التنافس. تحت ضغط محلي شديد، يتعين على كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، أن يثبت أن نظامه الهجومي المباشر القائم على استغلال المساحات يمكنه تحقيق النجاح على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية. يواجهون منتخب المغرب الذي لا يلين والذي صقلته المعارك بقيادة المبتكر التكتيكي المعين حديثًا محمد الواهبي - الذي يتولى مسؤولية جيل لامع يتطلع إلى تكرار أو تجاوز إنجازه التاريخي بالوصول إلى نصف النهائي قبل أربع سنوات. مع اللعب أمام جمهور عالمي صاخب في استاد نيويورك نيوجيرسي المتطور، فإن هذه المباراة تمتلك كل المقومات لتصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

مع وجود عمالقة البطولة مثل اسكتلندا في انتظارهم إلى جانب منتخب هايتي المفعم بالطاقة في المجموعة C، فإن أي خطأ في الجولة الأولى قد يكون كارثياً. بالنسبة للبرازيل، يمثل هذا فرصة لتأكيد تفوقها الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإثبات تطورها الفني المتميز تحت قيادة أول مدرب أجنبي لها منذ عقود. بالنسبة للمغرب، يمثل هذا الاختبار الحاسم بداية عهد جديد، حيث ينتقل من أسلوب دفاعي محبوب إلى آلية تكتيكية جريئة مستعدة لمواجهة أفضل الفرق في العالم. مع إضاءة الأضواء على عشب نيوجيرسي، ستحول الضغوط الهائلة للمباراة الافتتاحية هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة التكتيكية على التحمل واستغلال المساحات بشكل كبير من سيخرج بثلاث نقاط ثمينة.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

الطريق إلى كأس العالم 2026

مسار البرازيل إلى أمريكا الشمالية

لم تكن رحلة البرازيل إلى كأس العالم 2026 سلسة على الإطلاق، حيث خاضت دورة تصفيات CONMEBOL المضطربة للغاية والتي أدت في النهاية إلى تغيير إداري ضخم. تعثرت "السيليساو" في البداية خلال الجولات الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث عانت من انتكاسات تاريخية بما في ذلك هزيمة مؤلمة بنتيجة 4-1 أمام منافستها الأرجنتين تحت الإدارة السابقة، مما أدى إلى تراجعها في الترتيب.

جاءت نقطة التحول مع التعيين المثير للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. كُلف أنشيلوتي بمهمة استقرار الفريق وتحويل المواهب الفردية الخام إلى مجموعة منظمة، وتولى قيادة الفريق الذي كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة. استقرت حملة البرازيل في النهاية، حيث أظهرت العزيمة التكتيكية الكافية وحققت النتائج اللازمة في الجولات الأخيرة من التصفيات لعام 2025 لتعزز احتلالها المركز الخامس. وبضمان التأهل التلقائي إلى أمريكا الشمالية، حافظت البرازيل، حاملة لقب كأس العالم خمس مرات، على سجلها الخالي من الهزائم في المشاركة في كل بطولات كأس العالم، مما مهد الطريق لرحلة تعويض كبيرة تحت أضواء نيوجيرسي.

المغرب يقدم درساً في التأهل

وعلى النقيض تمامًا، حجزت «أسود الأطلس» مقعدها في النسخة الكبرى لعام 2026 من خلال مسيرة مهيمنة وخالية من الأخطاء في تصفيات القارة الأفريقية. مستفيدة من الزخم النفسي الهائل الذي اكتسبته من احتلالها المركز الرابع الأسطوري في كأس العالم 2022 بقطر، حولت المغرب حملتها في تصفيات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) إلى إعلان عن سيادتها المطلقة على القارة.

تحت قيادة وليد رغراغي، شق المغرب طريقه بلا هوادة في المجموعة E، محققاً سجلاً خالياً من الهزائم بثماني انتصارات من ثماني مباريات. وقد سحق الفريق منافسيه بمزيج متوازن من الأمان الدفاعي الهيكلي والكفاءة المدمرة على الأطراف. وعلى الرغم من أن رغراغي اتخذ قراراً مفاجئاً بالاستقالة في مارس 2026 لإتاحة الفرصة لتطور الفريق بشكل طبيعي، إلا أنه ترك وراءه تشكيلة نخبة لا تعرف الخوف. ورث المدرب الجديد محمد الواهبي فريقاً قوياً انطلق إلى البطولة دون أي خوف من القوى العالمية الكبرى، وحجز تذكرته مبكراً كأقوى فريق في أفريقيا.

أخبار فريق البرازيل والمغرب

أخبار منتخب البرازيل

أكمل المدرب كارلو أنشيلوتي تشكيل قائمة من 26 لاعباً مليئة بالنجوم، تركز بشكل كبير على نواة قاتلة من أبطال أوروبا. وتدور النقاشات الرئيسية قبل المباراة الافتتاحية حول النجم نيمار جونيور، الذي ألقى بظلال من الشك على عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف العام، بسبب إصابة بسيطة في العضلات تعرض لها مع سانتوس. وأكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يتابع تعافيه بشكل فردي، مما يضمن بقاءه مع الفريق حتى لو تم حمايته في المراحل المتأخرة من البطولة.

مع التعامل الحذر مع نيمار، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجناح برشلونة رافينها الذي يمر بفترة رائعة. وأشاد أنشيلوتي علنًا برافينها باعتباره أفضل لاعب في العالم في الهجوم من المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. على الصعيد الدفاعي، يرتدي ماركيهينوس، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، ويشكل ثنائيًا مع قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين قلب الدفاع.

Getty

أخبار منتخب المغرب

يدخل المغرب البطولة تحت قيادة محمد الواهبي التكتيكية الجديدة، الذي تم ترقيته سريعًا إلى منصب المدرب الأول للمنتخب الأول بعد نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا إلى لقب عالمي في عام 2025. لا يواجه الواهبي أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات بعد فوزه الناجح 2-1 في مباراة الإعدادية أمام كوسوفو، مما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية من اللاعبين ذوي الخبرة والمتناغمين للغاية، مبنية على أسس مألوفة.

أهم ما يميز تشكيلة الفريق هو ضم لاعبي تحت 20 عامًا الذين دربهم أوهبي، وهما عثمان معمة وياسر زابيري، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقدم كلاهما طاقة ديناميكية من على مقاعد البدلاء. يظل الظهير الأيمن العالمي لباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الركيزة الأساسية للفريق بلا منازع، حيث يعتمد عليه الفريق بشدة لتثبيت خط الدفاع مع قيادة هجمات المغرب من الأطراف.

Getty Images

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

كارلو أنشيلوتي (البرازيل)

Getty Images

يُعتبر كارلو أنشيلوتي أحد أعظم المدربين وأكثرهم حصدا للألقاب في تاريخ كرة القدم، ويخوض اليوم أول مشاركة له في بطولة دولية منتظرة بفارغ الصبر بصفته أول مدرب أجنبي رفيع المستوى يتولى تدريب المنتخب البرازيلي منذ عقود. ويُعد المدرب الإيطالي خبيراً في التعامل مع اللاعبين ومرونة التشكيلات، حيث يبني نظاماً مصمماً لمنح مهاجميه أقصى قدر من الحرية الإبداعية مع فرض مسؤولية دفاعية مطلقة.

يستخدم أنشيلوتي تشكيلة متوازنة 4-2-3-1 تتحول إلى سلاح هجومي عمودي. ويطالب لاعبي خط الوسط بالتقدم فور استعادة الكرة، متجاوزين تسلسلات الاستحواذ الطويلة من جانب إلى آخر لاستغلال المساحات خلف خطوط دفاع الخصم. وسيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه في إيست رذرفورد هو ضمان أن يتمكن ثنائي خط الوسط من حماية خط الدفاع عندما يتقدم الظهيران الهجمان إلى أعلى الملعب.

محمد أوهبي (المغرب)

Getty Images

بعد دخوله إلى دائرة الضوء مع المنتخب الأول قبل ثلاثة أشهر فقط من البطولة، يتمتع محمد أوهبي بسمعة طيبة بفضل تعديلاته التكتيكية الجريئة والتطلعية ودمجه للشباب. بعد أن قاد المنتخب إلى لقب تاريخي في كأس العالم للشباب، يفضل المدرب البالغ من العمر 49 عاماً والمولود في بلجيكا أسلوباً حيوياً قائماً على الاستحواذ يركز بشدة على إثقال الأجنحة.

مع احترام الهوية الدفاعية المدمجة والمنخفضة التي اشتهرت بها المغرب في عام 2022، طبق أوهبي تدريجياً خطة هجومية أكثر عمودية. يفضل استخدام خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين يتمتعون بلياقة بدنية عالية للضغط بقوة على الكرات المرتدة قبل الاستفادة من التمريرات السريعة بين الظهيرين والجناحين المقلوبين لاختراق خطوط الخصم، مما يمنح الفريق مظهراً أكثر انفتاحاً مقارنة بسلفه.

قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة البرازيل لكأس العالم

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل ماغالهايس، روجر إيبانيز، ليو بيريرا، ماركيهينوس، ويسلي

لاعبو خط الوسط: برونو غيمارايس، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونها، نيمار جونيور، رافينها، رايان، فينيسيوس جونيور

تشكيلة المغرب في كأس العالم

حراس المرمى: ياسين بونو، منير الكاجوي، أحمد رضا تاغناوتي

المدافعون: نوسير مازراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلماري، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، نايف أغورد، شادي رياض، ريدوان حلال، عيسى ديوب

لاعبو الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعادي، نيل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي، بلال الخانوس، إسماعيل صيباري

المهاجمون: عبد العز الزولي، شمس الدين طلبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، جيسيم ياسين، أيوب أمايموني

المواجهات الرئيسية بين البرازيل والمغرب

فينيسيوس جونيور ضد أشرف حكيمي: مواجهة على مستوى عالمي حقيقي، ستجذب الجماهير على طول الجناح. يصل فينيسيوس جونيور عازمًا على إثبات جدارته بالكرة الذهبية، مستخدمًا سرعة مراوغاته القاتلة لعزل المدافعين في مواقف 1 ضد 1. وسيواجه أشرف حكيمي، أحد القلائل من الظهيرين في كرة القدم العالمية الذين يمتلكون السرعة الفطرية في الاستعادة والقوة البدنية والذكاء التكتيكي لمجاراة البرازيلي خطوة بخطوة. أيًا كان اللاعب الذي سيفوز في هذا الديربي المتفجر، فسوف يغير المشهد الكامل للمجموعة C.

رافينها ضد خط وسط المغرب: مع توجيه أنشيلوتي صريح لرافينها باللعب بالقرب من خط الدفاع لاستغلال المساحات العمودية، يقع عبء احتوائه بشكل مباشر على لاعبي خط وسط المغرب. سيكلف سفيان أمرابات بمراقبة تحركات رافينها الذكية في الوسط، لضمان عدم تمكن نجم برشلونة من استلام الكرة بسهولة عند الدوران لتزويد المهاجمين المتقدمين بالكرة.

غابرييل ماغالهايس ضد يوسف النصيري: معركة جوية وجسدية مرهقة داخل منطقة الجزاء. النصيري هو مهاجم لا يكل ولا يمل، يزدهر في الهجوم على العرضيات ويزعزع استقرار قلب الدفاع بفضل معدل عمله المكثف. يجب على غابرييل لاعب أرسنال أن يستخدم تمركزه المتميز وقوته البدنية للسيطرة على منطقته الدفاعية، وحرمان المغرب من الفرص الواضحة من الكرات الثابتة والعرضيات.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1





الترتيب



