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البرازيل دون ريتشارليسون وفيليبي لويس أمام الأرجنتين

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إصابات البرازيل قبل لقاء الأرجنتين في كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وصلت بعثة المنتخب البرازيلي إلى مدينة بيلو هوريزونتي استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا.

البرازيل أقصت باراجواي في ربع النهائي بينما تجاوزت الأرجنتين عقبة فنزويلا.

ويواجه السيليساو نظيره البيسيليستي دون مهاجم إيفرتون، ريتشارليسون، الذي عانى من التهاب في الغدة النكافية حينما كان في بورتو أليجري.

ومن المرجح غياب فيليبي لويس عن المباراة أيضًا بعد الإصابة التي تعرض لها في ربع النهائي وخرج على أثرها بين شوطي اللقاء.

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جدير بالذكر أنّ البرازيل انتصرت على الأرجنتين في آخر 4 مباريات بكوبا أمريكا وكان آخر انتصار للتانجو في 1993 حينما حققوا اللقب.

وتُقام مباراة الأرجنتين والبرازيل فجر الأربعاء على ملعب مينيراو>

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