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بطولة كوبا أمريكا

البرازيل تعلن عن قميص "تاريخي" بمناسبة كوبا أمريكا

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@CBF_futebol
السامبا تتخلى عن الأصفر والأخضر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن القميص الذي سيخوض به نهائيات كوبا أمريكا 2019 المقبلة، والذي يحمل بصمة تاريخية خاصة.

وتستضيف البرازيل النسخة المقبلة من كوبا أمريكا في شهر يونيو المقبل في سعيها للعودة للتتويجات القارية بعد طول غياب.

ونشر الاتحاد البرزايلي عبر حسابه على تويتر صوراً لنجمه نيمار بالقميص الجديد ذو الألوان البيضاء والزرقاء.

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وتأتي فكرة القميص تخليداً للذكرى المئوية للبطولة التي لُعبت في 1919 وكانت أيضاً في الأراضي البرازيلية والأولى التي يُتوج بها الفريق.

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وأظهرت الصور وجود القميص التقليدي للبرازيل الأصفر والأخضر، ولكن تحدثت بعض التقارير أن الأبيض والأزرق سيكون هو الأساسي.

وتلعب البرازيل في المجموعة الأولى أمام بوليفيا، بيرو، وفنزويلا.

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