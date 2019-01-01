البرازيل تعلن عن قميص "تاريخي" بمناسبة كوبا أمريكا

السامبا تتخلى عن الأصفر والأخضر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن القميص الذي سيخوض به نهائيات كوبا أمريكا 2019 المقبلة، والذي يحمل بصمة تاريخية خاصة.

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وتستضيف البرازيل النسخة المقبلة من كوبا أمريكا في شهر يونيو المقبل في سعيها للعودة للتتويجات القارية بعد طول غياب.

ونشر الاتحاد البرزايلي عبر حسابه على تويتر صوراً لنجمه نيمار بالقميص الجديد ذو الألوان البيضاء والزرقاء.

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A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 9, 2019

وتأتي فكرة القميص تخليداً للذكرى المئوية للبطولة التي لُعبت في 1919 وكانت أيضاً في الأراضي البرازيلية والأولى التي يُتوج بها الفريق.

وأظهرت الصور وجود القميص التقليدي للبرازيل الأصفر والأخضر، ولكن تحدثت بعض التقارير أن الأبيض والأزرق سيكون هو الأساسي.

وتلعب البرازيل في المجموعة الأولى أمام بوليفيا، بيرو، وفنزويلا.