رغم فوز البرازيل على الأرجنتين الإكوادور بطل أمريكا الجنوبية والسامبا خارج مونديال الشباب

المنتخب الإكوادوري للشباب يحصل على لقب بطولة أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 عامًا والبرازيل تفضل في الصعود لكأس العالم رغم الانتصار على الأرجنتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

فشل المنتخب البرازيلي في مفاجأة كبرى في الوصول لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والتي تقام نهاية الموسم الجاري في بولندا.

جاء هذا على الرغم من فوز السامبا في مباراة الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين بهدف نظيف في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب، حيث كان ذلك هو الفوز الأول والأخير للمنتخب البرازيلي.

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وأهدى منتخب البرازيل اللقب لصالح منتخب الإكوادور الذي حقق الفوز بدوره على نظيره الفينزويلي بثلاثة أهداف نظيفة خلال مباراة الجولة الخامسة التي جمعتهما فجر اليوم.

وأنهى منتخب السامبا البطولة في المركز الخامس بجدول الترتيب بعد أن جمع خمس نقاط فقط من تعادلين أمام كولومبيا والإكوادور وفوز وحيد على الأرجنتين.

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وجاء هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء نجح اللاعب لينكون في تحويلها لهدف في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة ليفشل منتخب الأرجنتين في التتويج باللقب بفارق نقطة وحيدة عن الإكوادور التي حققت لقبها الأول.

وصعد كل من أوروجواي وكولومبيا سويًا لبطولة كأس العالم رفقة الإكوادور والأرجنتيني عقب تعادلهما سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت.