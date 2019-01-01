النصر يدرس استبعاد مايكون من القائمة الآسيوية بسبب أمرابط

النصر يخوض معسكرًا في البرتغال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس الجهاز الفني لفريق نادي النصر السعودي، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ضم المغربي نور الدين أمرابط، بدلًا من البرازيلي مايكون في قائمة العالمي الآسيوية.

وأرسل نادي النصر قائمة لاعبيه الأجانب، والتي شهدت ضم 3 لاعبين وهم: "براد جونز، مايكون، جوليانو"، حيث يتبقى لاعب واحد سيتم إضافته الأسبوع المقبل.

ويفكر أيضًا الجهاز الفني للنصر، ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم وهداف الفريق والدوري السعودي للمحترفين، لقائمة العالمي الآسيوية.

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ويقيم النصر حاليًا معسكرًا في البرتغال، حيث خاض مباراة ودية اليوم الأثنين، وفاز على كالداس البرتغالي بهدف دون رد.

ولم يشارك اليوم الحارس وليد عبد الله في تدريبات النصر، بسبب شعوره في آلام الركبة، بينما شارك عبد العزيز الجبرين في برنامج تأهيلي وبدني.

ويستعد النصر لمواجهة فريق نادي الوحدة الإماراتي أغسطس المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.