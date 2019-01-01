البدري يجتمع بجهازه المعاون لدراسة المرحلة المقبلة لمنتخب مصر

المدير الفني للفراعنة يدرس المرحلة المقبلة من منتخب مصر.

عقد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، اجتماعا اليوم، بمقر الاتحاد المصري لكرة لمناقشة المرحلة المقبلة للفراعنة وترتيب المعسكرات.

مر المنتخب المصري بمرحلة صعبة للغاية في بداية مشوار حسام البدري، بالتعادل مع كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويسعى البدري للاستقرار على أسماء اللاعبين التي ستفيد المنتخب خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقام الجهاز الفني بدراسة ومناقشة التقارير والإحصائيات الخاصة بمشاركات ومستويات جميع اللاعبين بمباريات الدوري الممتاز خلال الجولات الأخيرة من أجل إيضاح الرؤية المتعلقة باختيارات اللاعبين في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع كلًا من محمد بركات مدير المنتخب والجهاز الفني المعاون، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

كما ناقش البدري مع جهازه الفني المعاون كل الأسماء المرشحة والمطروحة للانضمام للفريق في المرحلة المقبلة مع دراسة إمكانية ضم وجوه وأسماء جديدة في المعسكر المقبل، وفقا لآداء اللاعبين مع أنديتهم في الدوري.