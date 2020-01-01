البدري وسيد معوض يحضران مواجهة الأهلي والمقاصة

المنتخب المصري يستعد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على حضور مباراة الأهلي ومصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز المقامة حاليًا.

ويستضيف مصر للمقاصة نظيره الأهلي ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "السلام"، حيث يسعى الأحمر في استمرار الانتصارات.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في 8 مباريات حيث جمع 24 نقطة.

وحضر البدري ومعه سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني، المباراة لمتابعة عناصر الفريقين من أجل الاستقرار على الحالة الفنية للاعبين قبل معسكر المنتخب.

ويحضر مسئولي المنتخب الوطني المباريات في إطار التجهيز جيدًا قبل خوض تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، أو تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

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وحضر كلًا من طارق مصطفى المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المقامة في الإسكندرية وسيحضرون أيضًا مباراة حرس الحدود وبيراميدز.

ويواجه المنتخب سوء حظ منذ تولي البدري تدريب الفريق حيث تعادل في المواجهتين الرسميتين أمام كينيا بهدف لكل فريق وأمام جزر القمر سلبيًا خارج الأرض.