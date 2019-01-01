البدري: ما يحققه بيراميدز إنجاز كبير واستنفار آل الشيخ أتى بثماره

الكتيبة الزرقاء حققت الفوز أمام قطبي الكرة المصرية؛ الأهلي والزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسام البدري؛ رئيس نادي بيراميدز، أن فريقه وصل للدرجة التي كان يطمح بها منذ بداية فكرة التكوين، مشيدًا بانتماء اللاعبين وروحهم داخل الملعب.

الكتيبة الزرقاء، حقق الفوز أمام الفارس الأبيض بهدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26. (طالع تقرير المباراة)

"الفوز اليوم واعتلاء صدارة الدوري، وقبلها الفوز أمام الأهلي إنجاز كبير ونجاح للمنظومة ككل، لأن المشوار في بدايته كان صعبًا، وفوزنا على قطبي الكرة المصرية يثبت أشياءً كبيرة".

وأضاف: "أهنئ تركي آل الشيخ، لأنه في الفترة الماضية كان يقوم بعملية شحن للاعبين ويستنفرهم بأسلوب معين، وهذا أتى بثماره وبنتيجة إيجابية أمام الأهلي والزمالك، وخلق دوافع لدى اللاعبين".

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رئيس القلعة الزرقاء اختتم: "الإدارة وتركي آل الشيخ سعداء بروح اللاعبين، هذه النقطة التي كنا نتحدث عنها منذ بداية الفكرة، كنا نقول متى يصل اللاعبين لدرجة الانتماء للفريق والمصداقية في تحقيق شيء له، وهذا لمسته في حديث اللاعبين في غرف خلع الملابس اليوم عن اللقب والخمس مباريات المتبقية في الموسم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 63 ليقفز على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 60 نقطة، وإن كان له مباراتين مؤجلتين.