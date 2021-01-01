البدري: أتعرض للظلم .. والانتقاد أصبح لأسباب شخصية

منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا

تحدث حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عقب الفوز على جُزر القمر، بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على "استاد القاهرة الدولي" ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الإفريقية متصدرًا مجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مباريات حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهم.

وقال البدري عقب اللقاء في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" المصرية: "اتقبل النقد من الجميع، ولكن عندما يتحول الأمر لدوافع وأمور شخصية فيكون غير مقبول".

وأضاف: "المنتخب معي يتعرض لصعوبات وأزمات شديدة، أنا مظلوم، وحسن شحاتة ومحمود الجوهري أسماء كبيرة وقدموا انجازات مع المنتخب، لكنني أواجه صعوبات كبيرة".

وتابع البدري: "بعض الإعلاميين يظهروا مخترقين لصفوف المنتخب، ويعرضون أزمات ومشاكل وأخطاء اللاعبين، وهذا الأمر مرفوض تمامًا، عليهم الاجتهاد ولكن ليس بهذا الشكل".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر حديثه قائلًا: "أداء اللاعبين في المباراتين سواء الأساسيين أو البدلاء، راضٍ عنهم تمامًا، وأتمنى أن تسود الأجواء التي ظهرت في المعسكر الحالي خلال الفترة المقبلة".

وتأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2022، حيث يسعى لتعزيز صدارته بأنه الأكثر تتويجًا بها والحصول على اللقب الثامن في تاريخه.