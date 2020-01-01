البداية بدقيقة صمت .. فيفا يضع ملامح خطته لتكريم مارادونا

القرار تم إرساله لمختلف الاتحادات على مستوى العالم

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتكريم النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا بعد رحيله، عن طريق دقيقة صمت في جميع المباريات حول العالم.

جماهير الكرة في مختلف أنحاء العالم، يعيشون حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية يوم الأربعاء الماضي.

جثة مارادونا تم دفنها بالفعل، لكن ذاكرته والاعتراف بالإرث الذي تركه في الملاعب قد بدأ للتو، بوجود استعدادات لتكريمه في مختلف البلدان.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن أهم مظاهر تكريم مارادونا، سيكون من خلال تنظيم مباراة بمشاركة مختلف نجوم اللعبة.

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ويأتي ذلك بالإضافة للوقوف دقيقة صمت قبل بدء جميع مباريات كرة القدم التي تلعب في العالم خلال هذه الأيام، حيث سيتم إبلاغ جميع الاتحادات بهذا القرار.

برشلونة كان أول من قام بتطبيق هذا التكريم، حيث وقف الفريق دقيقة حداد على روح النجم الراحل خلال تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم تنكيس جميع أعلام الـ211 دولة المشاركة في عضوية الاتحاد الدولي، مع التخطيط للمزيد من الخطوات في المستقبل.

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يذكر أن مارادونا الذي رحل عن عالمنا وعمره 60 سنة، حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، كان أبرزها كأس العالم 1986 في المكسيك.