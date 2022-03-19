ألبا يحدد موعد اعتزاله ويكشف نوايا برشلونة في الكلاسيكو

أشاد جوردي ألبا بزميله السابق ومدرب فريقه الحالي تشافي في حديثه عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

حيث يتطلع الفريق الكتالوني للفوز على النادي الملكي، بعد أن فشل في الانتصار في آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين.

وتحدث ظهير برشلونة الأيسر عن رغبته في الفوز في اللقاء القادم، كما تطرق أيضًا لأمور شخصية تخص مشاركته في كأس العالم وموعد اعتزاله لممارسة كرة القدم.

ماذا قال ألبا عن مواجهة الكلاسيكو؟

يقول الظهير الأيسر إن فريق تشافي هيرنانديز يتجه إلى المباراة ضد ريال مدريد بهدف الفوز والتحدي على لقب الدوري الإسباني.

حيث قال: "نعتزم الذهاب إلى البيرنابيو للفوز ومواصلة القتال من أجل الليجا".

وواصل: "الكلاسيكو سيحدد بقية الموسم".

ماذا قال عن تشافي؟

تولى أسطورة النادي تشافي المسؤولية، وقدم فريقه عروضًا مميزة للغاية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ألبا: "كانت أنباء وصوله كمدرب رائعة لغرفة الملابس".

وتابع: "إنه يعرف النادي جيدًا، في السراء والضراء، وهذا يمنحك الكثير من الثقة".

وأوضح: "الشعور حول المكان أفضل الآن، حيث أرى الدافع في زملائي في الفريق وفي الجماهير".

ماذا عن كأس العالم قطر 2022؟

قال ألبا: "ستكون آخر بطولة كأس عالم لي".

وواصل: "أنا في حالة جيدة الآن وآمل أن أكون في قائمة المدرب وأن أحاول الفوز بكأس العالم مرة أخرى".

وحول انضمام بعض لاعبي برشلونة لصفوف المنتخب الإسباني أوضح: "بصفتي مشجعًا لبرشلونة، آمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من اللاعبين هنا، كما هو الحال في تلك الأيام التي كانوا فيها جميعًا جيدين جدًا".

وتابع: "هناك أناس يتمتعون بمستقبل جيد للغاية، إنه لمن دواعي سروري مشاهدة لاعبين مثل جافي وبيدري".

وحول موعد اعتزاله استدرك: "أحاول الاعتناء بنفسي. لقد كنت على مستوى النخبة لسنوات عديدة ويمكنني الاستمرار في التحسن في العديد من الجوانب في حياتي".

واختتم: "سيكون الأمر صعبًا عندما يأتي اليوم، لا يزال أمامي طريق طويل".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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