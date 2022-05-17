البافاري لن يقف مكتوف الأيدي.. بايرن ميونخ يدرس الانتقام من برشلونة بصفقة قوية

يدرس مسؤولو بايرن ميونخ الانقضاض على أهم لاعبي برشلونة في الموسم الحالي الموشك على الانتهاء، الفرنسي عثمان ديمبيلي وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

إن حدثت تلك الصفقة فستكون أكبر ضربة انتقامية لبرشلونة على الاهتمام المعلن بروبرت ليفاندوفسكي الذي أخبر إدارة البافاري بوضوح برغبته في الرحيل ويبدو أن برشلونة وجهته المرجحة.

رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ.. وبرشلونة الوجهة الأقرب

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة ببايرن ميونخ قبل أيام إن ليفاندوفسكي مرتبط بعقد حتى 2023، ولكنه لا يريد التجديد مع بايرن ميونخ ويتطلع إلى تحد جديد.

بايرن من ناحيته يريد جلب جناح قوي ومعتاد على أجواء البوندسليجا، وفي نفس الوقت لا يكون بثمن كبير في الميركاتو، ولن يجد إلا عثمان ديمبيلي ليلبي هذه الشروط.

لماذا يعد عثمان ديمبيلي خيارًا مثاليًا لبايرن ميونخ؟

ديمبيلي قدم موسمًا مميزًا للغاية مع برشلونة خصوصًا في النصف الثاني منه تحت إمرة تشافي هيرنانديز، وهو الذي تألق من قبل مع بوروسيا دورتموند قبل الانتقال إلى برشلونة، كما أنه سيصبح متاحًا بالمجان الصيف الجاري، كل الأمور مهيأة لضربة انتقامية يوجهها بايرن ميونخ لبرشلونة.

الفرنسي يوشك عقده على الانتهاء ولم يوضح أي بوادر قوية على رغبته في البقاء ضمن صفوف البلوجرانا، والنادي أعلن من قبل سأمه من مغالاة وكلائه المادية، ولذا فإن اهتمام بايرن ميونخ به قد يلاقي قبولًا كبيرًا.

اقرأ أيضًا..

ميسي يدخل عالم الاستثمار في الأندية .. 35% من إنتر ميامي قبل الانتقال لهم!

أخبار برشلونة: ألفيش يريد الاستمرار .. وتحديد قيمة ليفاندوفسكي

برشلونة يحدد قيمة صفقة ليفاندوفسكي .. وتضحية اللاعب تقربه من "كامب نو"