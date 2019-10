الباب الخلفي للتاريخ.. رقم غير مسبوق في ريال مدريد

يقدم ريال مدريد حتى الآن مباراة مخيبة للغاية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، ضد كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك حيث تقدم الضيف البلجيكي بهدفين دون رد في الشوط الأول.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتلقى بها ريال مدريد هدفين أو أكثر على ملعبه في 3 مباريات متتالية بجميع المسابقات الأوروبية.

وكان الملكي قد خسر أمام أياكس 4-1 في إياب دور الـ16 للنسخة الماضية، فيما اختتم دور المجموعات على ملعبه بالخسارة أمام سسكا موسكو 3-0.

