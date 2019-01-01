البابا فرانسيس: ميسي ليس الله

البابا فرانسيس يبدي إعجابه بنجم برشلونة ليونيل ميسي ولكن يرى أنه يتم مدحه على نحو خاطئ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إنه شخصيًا يستمتع بما يقدمه ليونيل ميسي من أداء رائع في عالم كرة القدم، ولكنه يرفض التعامل معه كإله.

وكان ليونيل ميسي قد قدم أداء رائعًا مع برشلونة في الفترة التي سبقت التوقف الدولي الأخير، وفي مباراته الأولى بعد نهاية التوقف الدولي كذلك.

ورد البابا فرانسيس على سؤال من برنامج تلفزيوني إسباني، حيث كان السؤال يدور حول التعامل الجماهيري مع ليونيل ميسي حول العالم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وجاءت إجابة البابا فرانسيس: "أنا شخصيًا أستمتع بما يقدمه ميسي، بالتأكيد هو لاعب كرة قدم خيالي، ولكنه في أي حال لا يتمتع بأي قدسية"

وأضاف: "لا يمكن تصديق أن بعض الناس يقولون حول ميسي إنه إله، يجب أن تعجب به كما تشاء ولكن لا يجب أن يتفوه أحد بأنه يعبد أي شخص من دون الله"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن البابا فرانسيس من محبي كرة القدم، وهو عضو في الفريق الأرجنتيني سان لورينزو، حيث وُلد وترعرع في بوينس آيرس، واختلط مع نجوم العالم الرياضي في الماضي