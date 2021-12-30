إلا بشروط خاصة .. الصين تحرم أي لاعب لديه وشم من تمثيل المنتخب !

قررت وزارة الرياضة الصينية حظر رسم الوشوم على لاعبي المنتخب الوطني، وطلبت منهم "إزالتها"، في وقت تعتزم فيه السلطات وضع حد للاتجاهات التي تعتبر مبتذلة.

واستأنفت الصين حملتها ضد الوشوم، بعد قرار وزارة الرياضة بحرمان أي لاعب من تمثيل منتخب الصين لكرة القدم في حالة وجود وشم على جسده، ودعت من يملكون وشومًا إلى إزالتها.

لماذا تحاول الصين منع الوشم؟

وحسب شبكة "rmcsport" الفرنسية، فإن الصين تحاول في الأشهر الأخيرة استعادة السيطرة على شبابها، وفرض قيم رجولية، على عكس الانحطاط الأخلاقي الذي قد يأتي من الخارج.

قرار وزارة الرياضة الصينية، أكد أن لاعبي المنتخب الوطني لديهم الآن "حظر رسمي على رسم وشم جديد"، وحثت الذين لديهم وشم على إزالته.

وقالت الوزارة في بيان إنه "في ظروف خاصة، يجب تغطية الوشم أثناء التدريبات والمسابقات، مما يحظر استدعاء أي رياضي لديه وشم".

بيكهام ضحية في الصين!

النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام كان أحد ضحايا عدم السماح بظهور الوشم على شاشات التلفاز في الصين.

وظهر أسطورة كرة القدم الإنجليزية مشوشًا في العام الماضي في فيلم وثائقي بثه التلفزيون العام الصيني في العام الماضي.

ويشتهر بيكهام بطبيعة الحال بكثرة الوشوم على جسده، حيث يحمل وشومًا لأسماء أطفاله، وذكريات متعلقة بمسيرته الكروية الطويلة.