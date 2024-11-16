الإعلان عن الجوائز الفردية في بطولة نيوم للكرة الشاطئية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، عن الجوائز الفردية في منافسات الرجال والسيدات.

وكان منتخب البرازيل توج بلقب منافسات الرجال ببطولة نيوم للكرة الشاطئية بعد انتصاره في المباراة النهائية على الإمارات بنتيجة 6-1، مساء اليوم السبت، فيما فاز منتخب إسبانيا بلقب منافسات السيدات بتغلبه على البرازيل بنتيجة 4-1.

وفاز ألفيس تانجير، لاعب منتخب البرازيل، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد زميله بوبو تياجو جائزة أفضل حارس مرمى. وتوج الياباني أوبا تاكاكي بجائزة هدّاف البطولة برصيد 8 أهداف.

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وعلى مستوى السيدات هيمنت لاعبات إسبانيا على الجوائز الثلاث، حيث فازت أندريه ميرون بجائزة أفضل لاعبة، فيما توجت لاورا جاليجو بجائزة أفضل حارسة مرمى، وناتاليا كوادرادو بجائزة الهدّافة برصيد 4 أهداف.