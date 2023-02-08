الإعجاز لا يتوقف.. بونو ضمن أفضل 3 حراس في العالم رسميًا!

ما قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم يجعل بونو بطلًا بكل معاني الكلمة

بعد الأداء المبهر في كأس العالم مع منتخب المغرب، كان من المنطقي أن يحصد المغربي ياسين بونو العديد من الجوائز والتكريمات الفردية بسبب هذا التميز.

لذلك فإن ياسين بونو، ولأول مرة في تاريخ حراسة المرمى العربية، يتم ترشيحه ضمن القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في العالم ضمن جوائز "فيفا" للأفضل في العالم.

بونو وصل إلى القائمة المكونة من 3 حراس مجاورًا كلًا من إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، وتيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد.

وكانت القائمة المكونة من 5 حراس تشمل إلى جانب الثلاثي السابق ذكره، البرازيليين الدوليين إيديرسون حارس مانشستر سيتي وأليسون بيكر حارس ليفربول.

وعلى مستوى حارسات المرمى، سيتم الاختيار بين قائمة نهائية مكونة من كل من آن كاترين برجر وماري إيريس وكريستيان إندلر لاختيار أفضل حارسة مرمى في العالم 2022.