الإصابة أخطر من المتوقع .. غياب طويل لفان دايك عن ليفربول!

تطورات إصابة فان ديك ومدة غيابه

تعرض نجم فريق ليفربول فيرجيل فان ديك، لإصابة قوية في أوتار الركبة أثناء مواجهة برينتفورد الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة بثلاثية مقابل هدف، أمام برينتفورد، ليواصل الريدز نتائجه السيئة منذ بداية الموسم.

وتشير التوقعات الأولية وفقًا لصحيفة الديلي ميل، أن إصابة المدافع الهولندي خطيرة وستبعده عن الملاعب لأسابيع مقبلة.

ومن المقرر الآن أن يخضع فان ديك لفحص للتحقق من المدى الكامل للضرر ولكن في كلتا الحالتين سيتعرض يورجن كلوب لأزمة دفاعية بسبب غياب قلب الدفاع الرئيسي.

ولعب فان ديك 45 دقيقة فقط من الخسارة على ملعب جيتيك كوميونيتي قبل أن يتم خروجه في الاستراحة بين الشوطين.

وقال كلوب: "شعر فيرجيل بألم قليل في عضلاته لكنه قال إنه بخير وأنه يحكم جيدًا على هذه الأشياء".

وتابع: "لم أرغب في المخاطرة وبدأ الفيزيائيون سعداء للغاية عندما قلت إنني لا أريد المخاطرة إنها ليست إصابة لقد شعر فقط بألم ".

وحل ماتيب مكان فان ديك، ومن المرجح الآن أن يدخل الفريق ليشارك إبراهيما كوناتي في دفاع رباعي مع جو جوميز أيضًا.

وقد يعود فان ديك إلى المشاركة مجددًا مع الفريق يوم 13 فبراير المقبل في ديربي ميرسيسايد الضخم ضد إيفرتون في آنفيلد.