90 دقيقة من الأعمال الشاقة؛ هكذا كان عنوان مواجهة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيوم، مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد اضطر لبذل مجهودات كبيرة؛ لينتزع الفوز (1-0) ضد ضيفه نيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

هدف الاتحاد الوحيد في هذه المباراة الدورية؛ جاء عن طريق المهاجم المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة.. وصل العميد الاتحادي إلى 27 نقطة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق 5 نقاط عن نيوم "السادس".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد الصعب على نيوم.

نيوم.. التجسيد الحقيقي لـ"العقم الهجومي"!

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نيوم جسّد في الشوط الأول ضد الاتحاد، مقولة "العقم الهجومي" للكرة السعودية؛ حتى وإن كان الأمر قد تحسن مع اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب الوطني.

نعم.. المنتخب السعودي الأول عانى لفترات طويلة للغاية، من صعوبات في تسجيل الأهداف؛ بدرجة دعت البعض للمطالبة بـ"تجنيس" مهاجم أجنبي، يحل الأزمة.

المهم؛ نيوم دخل مباراة الاتحاد بـ"تشكيل أساسي" يضم كلًّا من هارون كمارا ومهند آل سعد، في خط الهجوم.

كمارا الذي مثّل المنتخب السعودي سابقًا كـ"مواليد"، وآل سعد الذي ينضم على فترات متفاوتة حاليًا للأخضر؛ أهدرا فرصًا محققة وبشكل غريب للغاية ضد الاتحاد، خاصة في الشوط الأول.

وارتكب دفاع العميد الاتحادي، أخطاءً فادحة في الـ45 دقيقة الأولى، وسط فراغات شاسعة؛ ولكن كمارا وآل سعد فشلا في استغلال هذا الأمر.

ينز فيسينج.. عندما غيّر شكل الاتحاد في الشوط الثاني

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رغم الأخطاء الكارثية في الشوط الأول؛ إلا أن المدير الفني الألماني ينز فيسينج أثبت قيمته الكبيرة، خلال الـ45 دقيقة الثانية.

فيسينج غيّر شكل العميد الاتحادي، في الشوط الثاني من عمر المباراة ضد نادي نيوم؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: التنظيم الدفاعي؛ مع تقليل المساحات أمام الخصم.

* ثانيًا: الاعتماد على الضغط العالي المتقدم؛ الذي خنق لاعبي وسط نيوم.

* ثالثًا: نشاط هجومي واضح؛ بإدخال الجناح أحمد الغامدي والمهاجم المغربي يوسف النصيري.

وكان بإمكان الاتحاد، أن يسجل أكثر من هدف في الشوط الثاني؛ لولا سوء تصرف بعض اللاعبين، في الثلث الأخير.

وهذا يقودنا إلى حقيقة مهمة؛ وهي أن فيسينج يمتلك أفكارًا جيدة للغاية، ولكنه يحتاج إلى عناصر تخدمه بشكل أفضل.

الاتحاد.. تجربة ماتياس يايسله مع الأهلي قد تتكرر بشرط!

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واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ فما نشاهده مع "اتحاد فيسينج" حاليًا؛ هو أشبه بالموسم الأول للمدير الفني الألماني ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الآخر الأهلي.

نعم.. يايسله خلال تجربته مع الأهلي، وتحديدًا في الموسم الأول 2023-2024؛ شاهدنا منه مؤشرات جيدة للغاية، ولكنه فشل في قيادة الفريق الأول لأي لقب.

لماذا؟! .. يايسله كان يريد بعض العناصر الإضافية، التي تترجم أفكاره فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ حيث عندما تم توفير هذا الأمر له بالفعل، بدأ يجني الثمار.

وقاد هذا المدرب الفريق الأهلاوي، للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" وكأس السوبر السعودي، قبل الرحيل صيف عام 2026.

ولذا؛ فإننا لا نستطيع الحكم الكامل على فيسينج إلا بعد توفير العناصر التي يحتاجها، رغم أننا نرى أفكاره في الكثير من مباريات الاتحاد.