الأهلي يطارد باولو مالديني .. صفقة تاريخية على نار هادئة

أحمد فرهود
Paolo MaldiniGetty
الأهليميلاندوري روشن السعودي

الأهلي يخطط لموسم تاريخي بعد العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد

في مفاجأة من العيار الثقيل، يعمل مسؤولو النادي الأهلي؛ على التعاقد مع الأسطورة الإيطالية باولو مالديني، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد عام واحد فقط في "الدرجة الأولى"؛ وذلك في أعقاب هبوطه التاريخي بنهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لقناة "الكأس القطرية"، دخل مالديني، ضمن خيارات الإدارة الأهلاوية؛ للعمل كـ"مدير رياضي" في النادي، بداية من الموسم القادم.

وتتجه أندية الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، إلى التعاقد مع مدراء رياضيين أجانب؛ بعد نقل 75% من أسهم هذا الرباعي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

جدير بالذكر أن ميلان الإيطالي، أعلن منذ 10 أيام تقريبًا، إقالة الأسطورة باولو مالديني، من منصبه كمدير تقني؛ بعد توتر العلاقة بينه وجيري كاردينالي، مالك النادي.

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