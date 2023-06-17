الأهلي يضع شرطًا تعجيزيًا أمام الهلال لبيع محمد عبد المنعم

الهلال قد لا يستطيع التعاقد مع مدافع الأهلي

وضع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شرطًا تعجيزيًا أمام نادي الهلال، من أجل التخلي عن مدافعه محمد عبد المنعم، الذي يرغب الزعيم في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وأكدت صحيفة "الوطن" المصرية، على أن محمد عبد المنعم تلقى 3 عروض رسمية، من السعودية وقطر، من أجل التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي رفض العروض التي تلقاها عبد المنعم، ووضع شرطًا واحدًا فقط من أجل الموافقة على رحيله، وهو تلقي عرضًا أوروبيًا يناسب اللاعب والفريق من الناحيتين الفنية والمادية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع محمد عبد المنعم، خلال الفترة الحالية، بعد تألقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 أمام الوداد المغربي.

ونجح عبد المنعم في تسجيل هدف التعادل في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، وهو الهدف الذي منح الأهلي لقب البطولة.