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وسط الجدل المثار حول مستقبله، خرج مارينو بوسيتش مدرب الأهلي بتصريحات تسببت في ظهور المقارنات بينه وبين الألماني ماتياس يايسله، الذي حقق دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين قبل رحيله عن الراقي متجهًا إلى نيوكاسل يونايتد خلال الصيف الماضي.

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بوسيتش يحقق نتائج غير مرضية مع الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2026؛ وآخرها الخسارة (2-3) أمام نادي الشمال القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، ويتم الترويج في وسائل الإعلام؛ إلى أن إدارة النادي تحاول التخلص منه، وسط الصعوبات المتعلقة بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

ماذا قال الهولندي؟

وظهر بوسيتش أمام الصحفيين مساء أمس، الجمعة، للحديث عن استعدادت فريقه لمواجهة التعاون المقامة اليوم، السبت، في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي، وقال:"منافسنا فريق قوي وحقق نتائج إيجابية على المستوى المحلي، ويلعب في دوري أبطال آسيا 2، لذلك نحن على أتم الاستعداد لهذه المواجهة ونتطلع لها".

وأضاف:"نحن نلعب بصورة أفضل مما كان عليه الفريق في الموسم الماضي مع الزميل السابق، وذلك رغم أنني جئت للفريق متأخرًا، في بطولة كأس القارات خسرنا المباراة النهائية فقط، ولا يزال الفريق ينافس ببطولة الدوري والحظوظ قائمة أيضًا في الكأس".

رد معارض

ومن جانبه ظهر الإعلامي توفيق تونسي عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد" للرد عن حديث يايسله، وقال خلال تصريحاته:"لا ننكر أن جمهور الأهلي مؤثر وله العديد من المواقف في السنوات الماضية التي تدل على هذه الحقيقة، ويمكنه إحداث التغيير، ولكن من الواضح أن هناك حالة من الرضا داخل النادي بخصوص هذا المدرب، وهناك اعتبارات مالية كان يمكن حلها بالجلوس معه ومناقشة كل شيء طالما الأمر يعتمد على المال".

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وأضاف:"يمكن جدولة المدفوعات والتخلي عنه بطريقة أو بأخرى، لأن من يقول أنه يلعب بصورة أفضل من الموسم المالي، لدي له إجابة واحدة، فريقك استقبل 20 هدفًا، هل تعرف من تلقت شباكه عددًا مشابهًا؟ الفريق العاشر في الدوري دخل مرماه 21 هدفًا، من دون إيفان توني والقوة الهجومية لديك لما سجلت هذا العدد من الأهداف".

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هل صدق بوسيتش؟

وفي سياق آخر، قال الإعلامي ناصر الجديع عبر برنامج "نادينا":"قلتها من قبل وجماهير الأهلي لم تتقبل حديثي وشعرت بالغضب، ماتياس يايسله في موسمه الثالث من حيث الأرقام والنتائج، حقق نفس ما فعله بوسيتش في الدوري، وما صنع الفارق هو ما قدمه الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أعتقد أنها تسببت في تغطية الكثير من العيوب والمشاكل".

وتابع:"يايسله لم يحقق الدوري مع الأهلي خلال 3 مواسم ولم ينافس حتى على البطولة، خرج من الكأس أمام أبها والجندل وحصل على السوبر المحلي مرة واحدة فقط، ذلك الجماهير يتذكر فقط إنجازاته في دوري أبطال آسيا".

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وأوضح:"أنا لا أدافع عن بوسيتش، ولكنه يحتاج الكثير من الوقت، يايسله أتيحت له كل الإمكانيات مثل اختيار اللاعبين المناسبين من حيث الصفقات، وهذا لم يتحقق للمدرب الحالي الذي لم يتواجد حتى في المعسكر التحضيري للموسم الجديد".