الأهلي المصري ريال مدريد إفريقيا بكل ما تحمله الكلمة من معاني!

لطالما تفاخرت جماهير القلعة الحمراء بلقب ريال مدريد إفريقيا كرمز للبطولات التي لا تنتهي لكن أحدًا لم يتخيل أن تتحول هذه المحاكاة إلى كابوس يعيشه الفريق على أرض الواقع.

ما يفعله نجوم الأهلي اليوم هو استنساخ كربوني لما جرى في العاصمة الإسبانية مؤخرًا حيث تحول الفريق من منظومة قتالية تلتهم الأخضر واليابس إلى مجموعة من الأسماء الرنانة التي تجر أذيال الخيبة في كل مواجهة.

الانهيار الذي نراه حاليّا هو النتيجة الطبيعية للاهتمام ببريق الشهرة على حساب عرق الملعب وهو تمامًا ما حدث في مدريد بعد تكديس النجوم دون رؤية فنية واضحة تقودهم نحو منصات التتويج.

أشباح المليارات فوق بساط الملعب

من غير المقبول أن يتقاضى لاعبون مبالغ فلكية وصفقات تخطت قيمتها مبالغ ضخمة ثم يعجزون عن مجاراة طموح فريق مجتهد مثل بيراميدز.

نجوم الأهلي الحاليون باتوا يتعاملون مع القميص الأحمر كأنه مجرد وسيلة لزيادة عدد المتابعين وليس تكليفًا بالقتال من أجل الشعار.

هؤلاء الأشباح الذين يمشون في الملعب بتعالٍ غريب يعيدون للأذهان سيناريو النجوم الذين ظنوا أن أسماءهم وحدها كافية لحسم الألقاب ليفيقوا على وقع مواسم صفرية مهينة.

لم تعد الأموال وحدها تصنع فريقًا بل الروح التي يبدو أنها غادرت أجساد هؤلاء اللاعبين منذ اللحظة التي وقعوا فيها على عقودهم المليارية.

متلازمة مبابي والخلل الخططي القاتل

التعاقد مع أسماء كبرى دون النظر لحاجة الفريق الفعلية هو المرض الذي انتقل من ملعب سانتياجو برنابيو إلى ملعب مختار التتش.

بدلاً من تدعيم الثغرات الواضحة سعت الإدارة نحو صفقات دعائية خلقت حالة من التخمة في بعض المراكز وشللاً في مراكز أخرى.

اللاعبون الجدد دخلوا الفريق بعقلية النجم الأوحد مما دمر الانسجام الجماعي الذي كان يميز الأهلي لسنوات طويلة.

أصبحنا نرى فريقًا يضم 11 جزيرة منعزلة يحاول كل منها تقديم لمحة فنية فردية لإرضاء الغرور الشخصي دون مدير فني ذو شخصية ليقودهم، بينما يضيع الفريق وتضيع معه هيبته المحلية والقارية.

هذا التشتت الذهني جعل الفريق يبدو عاجزًا حتى عن ضمان مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مشهد لم يجرؤ أكثر المتشائمين على تخيله بعد الهيمنة المحلية والقارية لسنوات بفريق أقل على مستوى الأسماء بكثير.

الأهلي كان من المفترض أن يبني على فريق متفوق على الجميع وحقق به كل شيء، ويأتي بصفقات على هؤلاء حتى يستطيع التنافس في كأس العالم للأندية، وفجأة وجد نفسه لا يستطيع حتى التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

بيت القصيد.. كأس العالم للأندية وهم أضاع الواقع

لقد انخدع الجميع في حلم المشاركة العالمية ونسوا أن الطريق إلى المحفل العالمي يبدأ من ملاعب الدوري المصري.

اللاعبون استنزفوا طاقاتهم في التفكير في مواجهة كبار العالم ونسوا كيف يواجهون طموح المنافس المحلي الذي يبحث عن مجد شخصي على حسابهم.

هذه الفجوة بين الطموح والواقع جعلت الفريق يسقط في فخ الاستهتار الذي كلفه خسارة نقاط كثيرة في صراع الصدارة.

إذا لم يستوعب هؤلاء النجوم أن اسم النادي الأهلي أكبر من كل الملايين التي صرفت عليهم فإن النهاية ستكون قاسية جدّا وسيشاهدون البطولة القارية الأهم من خلف شاشات التلفاز وهو المصير الذي يستحقونه تمامًا إذا استمروا في هذا المسار المنحدر.



