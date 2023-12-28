الأندية تطلب تغيير موعد ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال والاتحاد الآسيوي يتخذ قراره

القرعة سحبت اليوم والمباريات ستنطلق في فبراير القادم

سُحبت اليوم قرعة المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ بمواجهات دور الـ16 التي ستُلعب مباريات الذهاب منها خلال فبراير القادم.

الاتحاد الآسيوي حدد أيام 12 و13 و14 موعدًا لمباريات ذهاب دور الـ16 في دوري الأبطال، لكن هذا الموعد قد يتغير لاحقًا حسبما أشارت إليه صحيفة الرياضية السعودية.

الصحيفة أوضحت أن عددًا من الأندية الآسيوية طلبت من الاتحاد تغيير ذلك الموعد وتقديمه ليوم واحد فقط بسبب إقامة نهائي كأس آسيا يوم 10 فبراير القادم، وهو ما قد يؤدي لغياب بعض اللاعبين عن أنديتهم.

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الاتحاد القاري رد على طلب التأجيل بأنه سيدرس الأمر ويُعلن التعديلات الجديدة بعد دراسة الجدولة.

يُشار إلى أن قرعة دور الـ16 وضعت النصر في مواجهة الفيحاء والهلال أمام سباهان والاتحاد ضد نافباخور، فيما سيلعب العين الإماراتي أمام ناساف الأوزبكي.