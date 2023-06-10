الأسوأ في الملعب ولا يقارن إلا بلاوتارو ولوكاكو .. هالاند المالك الأصلي لـ "طاقية الإخفاء"

إرلينج هالاند لم يقدم أفضل مستوياته ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا!

فاز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا وأتم الثلاثية التاريخية ولا فضل للنرويجي إرلينج هالاند في ذلك بعد ما قدمه من مستويات محزنة لجماهير الفريق الإنجليزي في المباراة النهائية أمام إنتر.

هالاند استمر في حالة الاختفاء العجيبة التي يعاني منها في كل مرة يلعب فيها مانشستر سيتي مباراة حاسمة أو مصيرية أمام أحد الفرق الكبيرة.

صحيح هناك حالات استثنائية ظهر فيها هالاند بشكل جيد أمام الكبار لكن في الأغلب الأعم لم يكن النرويجي في أفضل مستوياته.

عذر هالاند!

البعض قد يرى أن هالاند لديه عذره في عدم التسجيل في بعض المباريات، بالأخص أن أفضل النجوم في التاريخ كانوا يمرون بفترات غياب عن التسجيل.

لكن في الواقع فلا بأس بذلك، فعدم التسجيل هو أمر مغفور، نحن نتحدث عن مباراة يخوضها من 22 لاعبًا إلى 32 لاعبًا، وتنتهي في الأغلب بهدف واحد، فنسبة تسجيله هي حقًا قليلة.

عذر آخر يلتمسه البعض للنرويجي هو قلة الكرات التي كانت صل لها في المباراة، لكن حقًا؟ هل هذا هو كل ما يقيم المهاجم داخل أرض الملعب؟

هالاند خسر معظم الكرات الثنائية سواء على الأرض أو في الهواء ولم يجد لنفسه المساحات التي تحقق له الخطورة المعتادة التي يظهر بها أمام جميع الفرق، لذلك فأغلب اللوم هنا عليه هو نفسه ليس على فريقه أو أي شخص آخر.

أسوأ حتى من لوكاكو ولاوتارو مارتينيز!

اذهب إلى أي شخص في الوقت الحالي أو حتى بعد عام من الآن وقل له من أسوا نجوم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، سيسمي لك ثلاثة أو أربعة أسماء.

من بين تلك الأسماء لاوتارو مارتينيز بكل تأكيد وروميلو لوكاكو، لكن المثير هنا أن هالاند لم يكن هناك لاعب في الملعب يمكن مقارنة ما قدمه معه سوى هذا الثنائي الذي أهدرًا فوزًا محققًا لإنتر بلقب تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم هالاند أمام إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا؟