خطة الأرجنتين في مهب الريح .. فيفا يحظر إقامة تكريم استثنائي لليونيل ميسي

يريد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التوقف عن استخدام الرقم 10 بعد اعتزال المهاجم البالغ من العمر 39 عاماً، لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تجعل ذلك مستحيلاً.

أعلن ميسي في 31 أغسطس أنه سيتوقف عن اللعب مع المنتخب الوطني، بعد مسيرة دولية مبهرة امتدت لأكثر من عقدين. وسيودع مهاجم إنتر ميامي الجماهير الأرجنتينية رسميًا في 6 أكتوبر خلال المباراة الودية ضد بنين في ملعب «إستاديو مونومنتال» في بوينس آيرس.

ويرغب الأرجنتينيون بعد ذلك في سحب الرقم الأسطوري «10» من التداول نهائياً، بعدما خاض ميسي 207 مباراة دولية وسجل خلالها 125 هدفاً. وقاد النجم العالمي منتخب بلاده للمرة الثالثة إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث تفوقت إسبانيا هذه المرة بنتيجة 1-0.

إلا أن لوائح الفيفا تشكل عقبة لا يمكن تجاوزها أمام الأرجنتين. ففي البطولات الدولية النهائية، يجب تخصيص أرقام القمصان من 1 إلى 26، مما يجعل من المستحيل سحب رقم يقع ضمن هذه النطاق بشكل دائم.

وقد واجهت ليبيريا المشكلة نفسها في الماضي، حيث سحبت البلاد الرقم 14 تكريماً لجورج وياه، لكن خلال تصفيات كأس العالم 2026، اضطرت إلى منح الرقم لنيكولاس أندروز بسبب لوائح الفيفا.

ولم يكشف المدرب الوطني ليونيل سكالوني حتى الآن عن هوية اللاعب الذي سيحصل على رقم ميسي. وقال المدرب البالغ من العمر 48 عامًا: «لسنا ملزمين بتخصيصه للمباريات القادمة، لذا لن نمنحه لأحد حتى ما بعد مباراة وداع ليو. لكننا لم نقرر بعد من سيكون».

لكن وفقًا لمراسل ESPN الأرجنتينية فيديريكو بوينو، فقد تم بالفعل تحديد المرشح الأبرز خلف الكواليس. وقال بوينو: «إذا جدد سكالوني عقده كمدرب للمنتخب الأرجنتيني، فسيصبح نيكو باز صاحب الرقم 10 الجديد. وقد تم اتخاذ هذا القرار داخليًّا».

يُعتبر باز، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أكثر لاعبي خط الوسط الهجومي الواعدين في العالم. لاعب خط الوسط السابق في ريال مدريد، الذي انتقل بشكل نهائي إلى كومو الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو ويحتوي عقده على بند إعادة شراء بقيمة 80 مليون يورو، خاض حتى الآن 11 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وسجل هدفًا واحدًا.