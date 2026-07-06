الأرجنتين ضد مصر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة الأرجنتين ومصر في 7 يوليو 2026 الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم

بعد نجاتها من موقف مخيف للغاية أمام كابو فيردي المشاركة لأول مرة في البطولة، لا تزال الأرجنتين في طريقها لتصبح أول فريق منذ البرازيل عام 1962 ينجح في الدفاع عن لقب كأس العالم. ويقف في طريقها نحو التأهل إلى ربع النهائي منتخب مصر الذي يسعى هو الآخر إلى كتابة صفحة في التاريخ. وينتظر الفائز في هذه المباراة مواجهة في ربع النهائي مع سويسرا أو كولومبيا.

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كيف وصلت الأرجنتين ومصر إلى هذه المرحلة؟

بدت الأرجنتين في طريقها للفوز بسهولة عند نهاية الشوط الأول أمام الرأس الأخضر. لكن، تماشيًا مع مسيرتها الخيالية في البطولة، حقق الفريق الصغير عودة مثيرة في الشوط الثاني، حيث نجح مرتين في تعديل النتيجة بعد تأخره، ليخسر في النهاية 3-2 بعد هدف ذاتي في الدقيقة 111. سيشكل فشل الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الأردن والرأس الأخضر مصدر قلق للمدرب ليونيل سكالوني، لكن فريقه يواصل التهديف في المرمى المقابل، حيث سجل ثلاثة أهداف بالضبط في ثلاث من مبارياته الأربع في البطولة.

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كان فوز مصر بركلات الترجيح على أستراليا لحظة تاريخية، حيث كانت أول انتصار لها على الإطلاق في مباراة خروج المغلوب بكأس العالم. ويمكن لرجال حسام حسن أن يصبحوا خامس دولة أفريقية فقط تصل إلى ربع نهائي كأس العالم، ولن يدخلوا هذه المباراة بخوف كبير، حيث لم يتكبدوا سوى هزيمة واحدة في آخر ثماني مباريات خاضوها.

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سحر ميسي لا يزال مستمراً

يسعى ليونيل ميسي، الأيقونة الأرجنتينية الخالدة والهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، إلى أن يصبح سادس لاعب في التاريخ يسجل أهدافاً في أول خمس مباريات لفريقه في كأس العالم. وبالحديث عن المواهب الخالدة، لا يوجد لاعب يصل إلى دور الـ16 بعد أن صنع فرصاً أكثر من المصري محمد صلاح، الذي صنع 16 فرصة لزملائه.

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الأرجنتين متفوقة عندما تمتد المباريات إلى الوقت الإضافي

فازت الأرجنتين حتى الآن بـ 10 مباريات من أصل 12 مباراة في كأس العالم امتدت إلى ما بعد الدقيقة 90، حيث حققت أربعة انتصارات في الوقت الأصلي وستة انتصارات بركلات الترجيح.

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التشكيلة المتوقعة للأرجنتين

إيمي مارتينيز؛ مولينا، روميرو، ليساندرو مارتينيز، ميدينا؛ دي باول، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، لاوتارو مارتينيز، ألمادا.

التشكيلة المتوقعة لمصر

شوبير؛ هاني، فتحي، إبراهيم، ربيعة؛ عاشور، لاشين، عطية، زيكو؛ صلاح، مرموش

حقائق وأرقام مهمة عن مباراة الأرجنتين ومصر

حققت الأرجنتين الفوز في آخر 24 مباراة خاضتها على أرض محايدة.

ليونيل ميسي هو أول لاعب يسجل سبعة أهداف في نسختين مختلفتين من كأس العالم

انتهت ثلاث من مباريات مصر الأربع في كأس العالم الحالي بنتيجة 1-1 بعد 90 دقيقة.

في آخر ست مباريات لمصر في كأس العالم، سجل كلا الفريقين أهدافاً.

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تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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تشكيلة مصر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة).

المدافعون: محمد هاني (الأهلي)، طارق علاء (زيد)، حمدي فتحي (الوكرة)، رامي ربيعة (العين)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد عبد المنعم (نيس)، أحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز).

لاعبو الوسط: مروان عطية (الأهلي)، محند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد (النجمة)، محمود صابر (زيد)، أحمد زيزو (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي)، مصطفى زيكو (الهرم)، محمود تريزيجيه (الأهلي)، إبراهيم عادل (نوردسيلاند)، هيسام حسن (ريال أوفييدو).

المهاجمون: عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)، أكتاي عبد الله (إنبي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة).

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أخبار الفرق والتشكيلات

لم يؤكد ليونيل سكالوني التشكيلة المحتملة للأرجنتين، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أي إصابات أو حالات إيقاف قبل المباراة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة، حيث ستتضح حالة اللاعبين بعد المجهود الذي بذلوه في الوقت الإضافي ضد الرأس الأخضر.

أما بالنسبة لمصر، فلم يقدم حسام حسن أي أخبار مؤكدة عن التشكيلة في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن أي إصابات أو حالات إيقاف، وسيتم إضافة التشكيلة المتوقعة هنا بمجرد صدور المعلومات الرسمية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 13 أحمد أبو الفتوح

المستوى الحالي

سجل المواجهات المباشرة

الأرجنتين المباراة الأخيرة مصر 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار مصر 0 - 2 الأرجنتين 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقت الأرجنتين ومصر مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة المتاح. جرت تلك المباراة في 26 مارس 2008، وكانت مباراة ودية استضافت فيها مصر الأرجنتين وخسرت 2-0. لا توجد أي مواجهات تنافسية أخرى مسجلة بين الفريقين، مما يجعل هذه المباراة في دور الـ16 من كأس العالم مواجهة نادرة حقًا بين البلدين.

الترتيب

احتلت الأرجنتين صدارة المجموعة J، بينما تأهلت مصر من المجموعة G في المركز الثاني.