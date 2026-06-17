الأرجنتين ضد النمسا: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 10 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد النمسا في 22 يونيو 2026، الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة وأبرز أحداث اليوم الافتتاحي

حققت الأرجنتين فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0 على الجزائر بفضل ثلاثية مذهلة من ليونيل ميسي، الذي احتفل بخوضه مباراته الدولية رقم 200 بأسلوب رائع. أما النمسا، فقد فازت في النهاية بنتيجة 3-1 على الأردن في مباراة ممتعة أقيمت على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. وشارك ماركو أرناوتوفيتش، الهداف واللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ النمسا، كبديل في الشوط الثاني. وقد حسم اللاعب السابق في نادي ستوك ستيت النتيجة بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الأرجنتيني

يهدف ليونيل سكالوني، الذي قاد «لا ألبيسيليستي» إلى الفوز بكأس العالم عام 2022، إلى أن يصبح أول مدرب يفوز باللقب مرتين متتاليتين منذ فيتوريو بوزو عام 1938، الذي حقق هذا الإنجاز المذهل مع إيطاليا.

وبمشاركته في 27 مباراة، يحمل ميسي الرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم لأي لاعب - وينضم إلى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عامًا) باعتبارهما اللاعبين الذكور الوحيدين اللذين شاركا في النسخة السادسة من أضخم حدث كروي. تتميز التشكيلة بطابع إنجليزي قوي، حيث تم اختيار لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، وحارس مرمى أستون فيلا إيمي مارتينيز، ومدافع توتنهام كريستيان روميرو، ومدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز. وفي خط الهجوم، يمتلك حامل اللقب قوة هجومية فتاكة تتمثل في جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، اللذين سيلعبان أمام ميسي، الذي خاض حتى الآن 200 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الحبيب.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب النمسا

وصل «داس تيم» إلى معسكره في كاليفورنيا بفريق قوي ومتحمس للغاية يضم 26 لاعباً، تم اختيارهم بعد فوزهم الدرامي في التصفيات المباشرة على البوسنة والهرسك. يسير التكامل التكتيكي تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك بأقصى درجات الكفاءة، مما يخلق جواً إيجابياً ومتجانساً للغاية داخل المعسكر. أهم دفعة هيكلية للنمسا هي سلامة جميع لاعبيها المخضرمين، مما يعني أن هويتها التكتيكية عالية الكثافة جاهزة تمامًا لتُطلق العنان لها في الجولة الافتتاحية.

الأيقونة الوطنية ديفيد ألابا في كامل لياقته البدنية ومستعد لتنظيم خط الدفاع، حيث سيشكل دعامة الدفاع جنبًا إلى جنب مع كيفن دانسو ذي البنية الجسدية القوية. وفي قلب الملعب، ستوفر الجهود الدؤوبة لكل من كونراد لايمر ومارسيل سابيتزر حاجزًا نشطًا يعتمد على الضغط العالي، مصممًا للسيطرة على المراحل الانتقالية. وخلف خط الهجوم، سيتولى كريستوف باومغارتنر، بعبقريته الإبداعية، توجيه اللعب، بينما يمنح المواهب الشابة المثيرة بول وانر وكارني تشوكويميكا لرانغنيك خيارات ديناميكية من الطراز الرفيع لإضفاء عنصر المفاجأة وكسر دفاعات الخصم الصلبة.

أضفى المدرب رالف رانجنيك طابعًا تكتيكيًا جذريًّا وطاقةً متفجرةً على المنتخب النمساوي المتعطش للاعتراف العالمي. بعد أن دخل رانجنيك الساحة الدولية عقب عقود قضاها في صياغة هياكل الأندية الأوروبية الراقية، أعاد هندسة «داس تيم» بالكامل، حيث أبعد الفريق عن سلبية الماضي وتبنى أسلوبًا شجاعًا وفائق الاستباقية يتطلب كثافةً لا تُترك مجالًا للتنفس.

من الناحية التكتيكية، يطبق رانجنيك فلسفة صارمة وعالية الطاقة تتمحور حول الضغط الفوري على الكرة والانتقالات الرأسية السريعة كالبرق. وهو يفضل بشدة تشكيلة 4-2-2-2 الصارمة أو تشكيلة 4-3-3 الهجومية.

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تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مرسيليا)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاجليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مرسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي باول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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تشكيلة النمسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: باتريك بنتز (بروندبي)، ألكسندر شلاغر (آر بي سالزبورغ)، فلوريان فيغيل (فيكتوريا بيلزن)

المدافعون: ديفيد أفينغروبر (إلتشي)، ديفيد ألابا (ريال مدريد)، كيفن دانسو (توتنهام)، ماركو فريدل (فيردر بريمن)، فيليب لينهارت (فرايبورغ)، فيليب موين (ماينز)، ستيفان بوش (ماينز)، ألكسندر براس (هوفنهايم)، مايكل سفوبودا (فينيسيا)

لاعبو الوسط: كريستوف باومغارتنر (آر بي لايبزيغ)، كارني تشوكويميكا (بوروسيا دورتموند)، فلوريان غريليتش (براغا)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتسر (بوروسيا دورتموند)، زافير شلاغر (آر بي لايبزيغ)، رومانو شميد (فيردر بريمن)، أليساندرو شوبف (آر زد بيليتس واك)، نيكولاس سيوالد (آر بي لايبزيغ)، بول وانر (بي إس في أيندهوفن)، باتريك فيمر (فولفسبورغ)

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش (ريد ستار بلغراد)، مايكل جريجوريتش (أوغسبورغ)، ساسا كالاجيتش (لاسك).

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني. لا توجد إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في البيانات المتاحة عن تشكيلة الفريق، ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب النمسا المدرب رالف رانجنيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة في هذه المرحلة. ستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل الأرجنتين هذه المباراة بعد أن حققت خمس انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 3-0 في مباراة ودية أمام أيسلندا في 10 يونيو 2026، بعد فوزها 2-0 على هندوراس قبل ثلاثة أيام. وفي وقت سابق من هذا العام، حققت «الألبيسيليستي» فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-0 على زامبيا في مارس، وتغلبت بصعوبة على موريتانيا بنتيجة 2-1. وتشمل سلسلة نتائجها أيضاً فوزاً بنتيجة 2-0 خارج أرضها على أنغولا في نوفمبر 2025. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت الأرجنتين 12 هدفاً واستقبلت هدفاً واحداً.

تصل النمسا إلى هذه المباراة بعد أن حققت أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 1-0 في مباراة ودية أمام تونس في 1 يونيو 2026. كما فازت على كوريا الجنوبية 1-0 في مارس، وقدمت أفضل أداء لها بفوزها 5-1 على غانا. النقاط الوحيدة التي خسرتها النمسا خلال تلك المباريات الخمس كانت في التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وهي نتيجة ضمنت لها مع ذلك مكانها في البطولة. وسجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين الأرجنتين والنمسا مسجلة في البيانات المتاحة عن المواجهات المباشرة. وستكون المباراة التي ستقام على ملعب AT&T في أرلينغتون هي أول لقاء بين هذين المنتخبين.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل الأرجنتين حالياً المركز الثاني والنمسا المركز الثالث قبل هذه المباراة.